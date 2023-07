Čína a její strukturální výzvy. Podobnost s Japonskem?

Bloomberg se věnuje vývoji v čínském hospodářství a jeho dlouhodobému výhledu. U něj poukazuje zejména na klesající míru porodnosti a očekávaný pokles velikosti populace. To ale podle Bloombergu ještě nutně neznamená nižší nabídku pracovní síly a poukazuje na Japonsko, které vykazuje některé podobné rysy.



Podle Bloombergu čelilo poklesu porodnosti a populace i Japonsko, ale i přesto v této zemi stoupá nabídka pracovní síly. Pokud by tak čínská vláda provedla strukturální reformy a změny, mohl by podobný vývoj nastat i v její zemi. Následující graf ukazuje různé scénáře dlouhodobého vývoje čínského produktu relativně k produktu americkému:







Podle Bloombergu tedy Čína nemusí svým produktem nakonec překonat Spojené státy tak, jak se často předpokládá. I když základní scénář prezentovaný v obrázku stále počítá s tím, že čínský produkt se na svém vrcholu dostane asi 25 % nad ten americký. Doposud ale čínská vláda nevykazuje schopnost řešit strukturální problémy typu poklesu množství pracovní síly či snižující se produktivity.



Největším současným problémem čínského hospodářství je trh s nemovitostmi a jeho „masivní nadbytečné kapacity“. Zde by mělo dojít k jejich poklesu i proto, že popsaný demografický vývoj povede ke snižování poptávky po bydlení, ne k jejímu růstu tak, aby byly nadměrné kapacity dlouhodobě absorbovány trhem. I když současná poptávka je stále podporována pokračující urbanizací a snahou lidí přesouvat se do novějších domů, protože řada nemovitostí je velmi stará.



Snižování kapacit na trhu s bydlením bude mít podle Bloombergu dopad na celou ekonomiku i trhy komodit. Nemovitosti přitom byly pro čínskou vládu tradičním nástrojem stimulace. I nyní tak stojí před otázkou, zda u nich preferovat cyklickou stimulaci, nebo popsaný strukturální cíl. Bloomberg v této souvislosti poukázal i na vládní dluhy. Zadlužení centrální vlády je totiž stále velmi nízké, a to v porovnání s některými vyspělými zeměmi. Roste ale zadlužení místních vlád, ovšem vláda centrální nechce, aby jejich dluhy přešly na ni. Místo toho požaduje, aby byly „vyřešeny na úrovni provincií“.



