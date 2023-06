Víkendář: Další fáze elektromobility v Číně

Bloomberg si všímá rychlého rozvoje trhu s elektromobily v Číně. Poukázal ovšem na to, že po určitém ochlazení na trhu vozů se spalovacími motory se tento vývoj začíná projevovat i u elektromobilů. Linda Lew tak míní, že čínská vláda se snaží najít nového tahouna, kterým mají být prodeje elektromobilů na trzích mimo velká města.



Lew uvedla, že již nyní je penetrace trhu v menších městech relativně vysoká a Bloomberg doplnil její slova následujícím grafem. Podle něj tvoří elektromobily v největších městech téměř 40 % celkových prodejů osobních vozů. V menších městech se podíl pohybuje od 20 do 30 %.





Řidiči v menších městech čelí podle Bloombergu ve vztahu k elektromobilům podobným překážkám jako ti ve zbytku světa. Jde tedy zejména o vysoké ceny elektromobilů relativně k jejich příjmům. A také nedostatečná infrastruktura. Určité problémy pak přináší v Číně i to, že modely elektromobilů prodávané v největších městech jsou vybaveny řadou moderních technologií a prvků. Pro menší města a venkov se ale nehodí a zde by řidiči preferovali modely jiné. „Potřebují odolnější auta a trucky,“ míní Lew.



Lidé v menších městech a na venkově by podle expertky celkově dávali přednost větším elektromobilům. Včetně těch, které poskytují přepravní služby a jejich vozy musí pojmout více lidí. Poměr ceny k užitné hodnotě vozů je tedy na tomto segmentu trhu stále překážkou dalšímu rozvoji elektromobility. Lew ovšem dodala, že nové modely na trh přijdou a pak nastane změna i zde.



O čínských elektromobilech hovořil na CNBC bývalý ředitel Fordu Mark Fields. Podle něj jde o „velmi dobré produkty“. Platí to z hlediska baterií, technologií i designu. „V některých případech jde o světovou třídu a lidé by byli překvapeni i cenou, která je velmi důležitá,“ doplnil expert.



Ohledně konkurence na americkém trhu Fields řekl, že čínské elektromobily by nedosáhly na vládní podporu, ale na druhou stranu je tu jejich výhoda na straně nákladů a ceny. Výzvou by ovšem pro čínské společnosti bylo vybudování sítě dealerů a celkového zázemí. K tomu expert zmínil geopolitické tenze, které by mohly mít dopad i na postoje amerického spotřebitele vůči čínským autům.



Na závěr Fields hovořil o pozitivním vývoji v oblasti nabíjecích stanic. Tím je totiž podle něj ohlášení spolupráce Tesly s a Fordem. Podle experta je totiž prospěšný posun k jednomu standardu nabíjecích stanic. A vedle zmiňované hustoty sítě je podle něj také důležité, aby stanice byly spolehlivé, což zatím není vždy samozřejmostí.



