Čína prodlužuje daňové úlevy pro nízkoemisní automobily až do roku 2027

Je to konkurencni boj. WTO roku 1995-2005 by takovy proces nekompromisne nazvala PROTOKCIONISMEM. /// QE-time od 2008 povoluje centralnim bankam mnohem vic, ta cinska se inspiruje stejne v tomto pripade jako cinsky prumysl puvodne ve vykradani know-how. /// Kdo dnes cituje WTO?? Kdo je to WTO?? Pritom konec 90' a 00' let WTO byla AUTORITOU! (Vseho do casu jak se rika.. a vzdy a se vsim...)

Mudr.c