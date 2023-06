Čínský internetový prodejce Alibaba mění vedení, řídit ho bude Eddie Wu

Čínský internetový prodejce Alibaba dnes oznámil zásadní změny ve vedení. Novým šéfem firmy bude Eddie Wu (48), který na pozici vystřídá Daniela Zhanga. Wu dříve působil jako předseda představenstva divize internetového prodeje. Jedenapadesátiletý Zhang bude řídit divizi Alibaba Cloud Intelligence, která se věnuje cloudovým službám a umělé inteligenci. Cílem změn je podle agentury AP urychlit růst v oblasti internetového obchodu v době, kdy čínská ekonomika zpomaluje navzdory uvolnění protipandemických opatření. Změny vejdou v platnost 10. září.



Do konce roku se očekává uvedení divize cloudových služeb na burzu. Její vyčlenění ze společnosti už bylo schváleno. Zhang bude působit jako její generální ředitel a předseda představenstva. "Vzhledem k významu skupiny Alibaba Cloud Intelligence Group, která postupuje směrem k úplnému vyčlenění, je pro mě nyní ten správný čas na změnu," uvedl Zhang v prohlášení.



Skupinu Alibaba Zhang řídil od roku 2015. V roce 2019 na pozici předsedy představenstva vystřídal spoluzakladatele Alibaby Jacka Ma.



Do funkce předsedy představenstva skupiny Alibaba nastoupí Joseph Tsai, nynější výkonný místopředseda předseda společnosti. Tsai je kanadský občan narozený Tchaj-wanu a koncem 90. let pomáhal společnost Alibaba zakládat.



Alibaba začátkem letošního roku oznámila plány na restrukturalizaci do šesti jednotek. Její krok přichází dva roky po regulačních zásazích do čínského technologického sektoru. Firma očekává, že všechny její jednotky s výjimkou divize elektronického obchodu zaměřené na Čínu budou usilovat o externí financování a vstoupí na burzu.