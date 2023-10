Víkendář: Cathie Wood míní, že sny se stávají realitou, ale investoři jsou plní obav

Cathie Wood z investiční společnosti Ark Invest hovořila na CNBC o tom, že investoři se začali ve velkém zajímat o umělou inteligenci (AI) až s představením ChatGPT. Až tato technologie „spustila jejich představivost“, nicméně Ark Invest se podle investorky o AI zajímala už od roku 2014, a to i ve vztahu k potenciálu společnosti NVIDIA. Nyní se ale zajímá „o nové věci“.



Wood hovořila o tom, že korekce hodnoty portfolií její společnosti po roce 2021 „nedává smysl“, protože je větší než prasknutí internetové bubliny. Přitom nyní jsou technologie mnohem připravenější pro svůj nástup a rozvoj. Včetně toho, že dnes jsou dostupné cloudové služby a celkově jsou náklady nových technologií mnohem nižší. Během internetové bubliny i po jejím prasknutí podle investorky „investoři stále následovali své sny“, nyní „už nejde o sen, je to realita, ale investoři jsou plní obav.“



Wood se tedy domnívá, že firmy v portfoliích Ark Invest mají obrovský potenciál pro pozitivní překvapení. To by se pak podle ní mělo projevit na návratnosti těch investorů, kteří „zůstali“. K tomu dodala, že „výzkum Ark Invest se může samozřejmě mýlit“. Následující obrázky ukazují hlavní investice této společnosti:









Zdroj: CNBC



Wood k uvedeným firmám řekla, že jejich výběr proběhl právě z perspektivy umělé inteligence a mělo by tudíž jít o společnosti a akcie, které budou z této technologie skutečně těžit a projeví se na jejich hodnotě. Investoři přitom nyní v této souvislosti věří zejména velkým technologickým firmám, z jejich skupiny ale Wood zmiňuje pouze Teslu. U zbytku „si není jistá“.



Umělá inteligence bude podle výzkumu Ark Invest technologií, která změní poměry v řadě odvětví a také se projeví na tržní pozici a výsledcích mnoha firem. U některých z nich ale bude působit negativně. Jako možný příklad uvedla Google. „Pokud mohu dostat odpověď přímo od ChatGPT a nemusím se otravovat se všemi odkazy a reklamou, mohu skutečně přejít k ChatGPT,“ uvedla investorka. Pro Google je ale možný i jiný scénář, viz zítřejší pokračování článku.



Zdroj: CNBC