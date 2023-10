Rozbřesk: Jak může napětí na Blízkém východě dopadnout na českou ekonomiku?

Konflikt v Gaze je další nejistou proměnnou, která může negativně dopadnout na Česko. Předpokládané oživení by pak v nejbližších kvartálech mohlo být pomalejší, než v tuto chvíli očekáváme (-0,1 % q/q v Q3 2023 a +0,3 % q/q v Q4 2023). Toto jsou tři základní kanály, kterými se nakonec nákaza může šířit z Blízkého východu až do české ekonomiky.



Na prvním místě jde o vyšší ceny ropy a možná také zemního plynu. Jak jsme v tomto týdnu upozorňovali, napětí na trhu s ropou přiživil zejména strach z další eskalace konfliktu směr Írán. Pokud by byly ve hře sankce USA vůči Íránu, ropa by mohla zdražit výrazněji a propsalo by se to se zpožděním do vyšších cen u českých čerpacích stanic. I tak by to s vysokou pravděpodobností nezabránilo výraznému poklesu inflace v Česku na začátku příštího roku. Na druhou stranu by vyšší ceny pohonných hmot mohly působit psychologicky na spotřebitele jako určitá “brzda” bránící pozvolnému rozjezdu spotřeby.



Za druhé, konflikt v Gaze je vedle ruské invaze na Ukrajinu druhým “velkým konfliktem”, který může i v příštím roce udržovat nekomfortně vysoko geopolitické napětí. Fenomén “odkládání investic”, který nyní tlumí globální poptávku po průmyslovém zboží a negativně dopadá na české vývozy může být v takovém případě výraznější a delší, než v tuto chvíli předpokládáme (sázíme na globální průmyslový útlum v délce 6-9 měsíců).



A za třetí, další konflikt, ve kterém se finančně budou angažovat Spojené Státy může vytvořit v případě výraznější eskalace dodatečný tlak na americké veřejné finance. To by se odrazilo na vyšších amerických tržních výnosech - ostatně včera americký desetiletý výnos dosáhl poprvé za posledních šestnáct let mety 5 %. A dražší dolar vždy funguje jako “studená sprcha” nejen na americkou, ale v zásadě na globální poptávku. To by opět nebyla dobrá zpráva zejména pro české exporty.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna zůstává kvůli napětí na globálních dluhopisových trzích pod tlakem. Včera se jí příliš nechtělo nad 24,70 EUR/CZK (stará intervenční hranice ČNB) a nakonec v průběhu seance kosmeticky zpevnila. Žádný významnější důvod k obratu negativního sentimentu na koruně však v tuto chvíli nevidíme a nevylučujeme v nejbližších seancích další prodejní tlaky.



Eurodolar

Šéf Fedu Powell se včera ve svém vystoupení postavil do řady vedle svých kolegů, kteří v předchozích dnech argumentovali, že posun výnosů na dlouhém konci dolarové výnosové křivky za Fed “odpracoval” další utažení měnové politiky. V reakci na Powellovy komentáře dolarové úrokové sazby poklesly a s tím se eurodolar posunul výše.

I během posledního pracovního dne bude pozornost upřena na delší dolarové úrokové sazby (desetiletý výnos vládního dluhopisu stále flirtuje s možností překročit 5 %) a také na další vystoupení amerických centrálních bankéřů. Trh rovněž dosud vyčkává na výsledek amerického federálního rozpočtu za září, jehož zveřejnění se stále protahuje.



Akcie

Hlavní zámořské indexy po projevu předsedy FEDu Jeroma Powella oslabovaly. Pomyslným vítězem včerejší obchodní seance v USA je jednoznačně Netflix (NFLX), který si připsal bezmála 17 %. Úspěšný den byl i pro akcie AT&T (T), které připisovaly necelých 7 %. Na druhé straně včera odepisovala Tesla (TSLA), která ztratila 10 %. Zajímavé bylo oznámení Amazonu (AMZN), že do konce roku 2024 budou jeho drony Prime Air ve Velké Británii doručovat zásilky automaticky. Drony budou schopné provozu i za mírného deště a maximální hmotnost zásilky bude 5 liber, což je zhruba 2,27 kilogramu. Hlavní akciové indexy tedy končily včerejší den následovně: S&P 500 -0,85 %, Nasdaq 100 -0,85 % a Dow Jones -0,75 %.