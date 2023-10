Trhy zamíří níže, Powell neopouští vysoké sazby. Premiér Fiala slibuje, že na ČEZ se neodehraje zestátnění ani vytěsnění a restrukturalizace nepoškodí drobné investory

Akciové trhy v závěru týdne zamíří v úvodu níže. Reagují na slova šéfa Fedu Jeroma Powella, který ve své rétorice neopouští možnost držet sazby Fedu vysoko po dlouhé období i na pokračující napětí po útoku na Izrael. Klíčového českého titulu se týkají slova premiéra Fialy, ve kterých slíbil, že se na neodehraje vytěsnění menšinových akcionářů ani zestátnění a restrukturalizace firmy se neodehraje k tíži drobných investorů.

Futures předpovídají negativní závěr týdne: DAX -0,85 %, CAC -1,0 %, FTSE -0,65 %, DJIA -0,25 %, S&P 500 -0,4 %, Nasdaq -0,6 %.

Šéf americké centrální banky (Fed) Jerome Powell nevyloučil další zvyšování úrokových sazeb. Ve svém projevu v Ekonomickém klubu v New Yorku přitom poukázal na sílu americké ekonomiky a přetrvávající napjaté podmínky na trhu práce. Inflace zůstává podle Powella příliš vysoká.

„Žádné vytěsnění minoritních akcionářů, zestátňování nebo kroky, které by byly pro někoho nevýhodné, naše vláda nechystá a neuděláme je. To, že musíme přemýšlet nad restrukturalizací , není žádná novinka a je to nutné i z hlediska toho, co chceme dělat dál. Například rozvoj jaderné energetiky. Hledáme správný model a správnou chvíli. Ale určitě se nemusí nikdo bát, že bychom ho poškodili. Na druhou stranu ti, kteří kalkulují s tím, že na záměrech státu nějak masivně vydělají, tak s tím se také nedá počítat,“ uvedl premiér Fiala v rozhovoru pro HN na dotaz k záměrům restrukturaliazce . Je přesvědčen, že k nějaké transformaci dojít má a musí, „už i proto, že chceme uskutečňovat budování kapacit v oblasti jaderné energetiky, kde je role státu zásadní“.

oznámila akvizici v oblasti pěstování vlastních vstupů do své produkce. Poté, co se intenzivně věnovala pěstování a zpracování bylin, se rozhodla rozšířit svůj záběr o další nápojové suroviny. Bezmála na 60 hektarech bude na Úsovsku obhospodařovat jablečný sad, s cílem vypěstovat v Česku speciální odrůdu jablek potřebnou pro výrobu ciderů. V Kolumbii zas směřuje ke spoluvlastnictví 230 hektarů kávových plantáží, uvedla v tiskové zprávě.