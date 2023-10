Kofola se stane majitelem jablečných sadů v Česku a spolumajitelem kávových plantáží v Kolumbii

Poté, co se rodinná nápojářská společnost intenzivně věnovala pěstování a zpracování bylin, rozhodla se rozšířit svůj záběr o další nápojové suroviny. Bezmála na 60 hektarech bude na Úsovsku obhospodařovat jablečný sad, s cílem vypěstovat v Česku speciální odrůdu jablek potřebnou pro výrobu ciderů. V Kolumbii zas směřuje ke spoluvlastnictví 230 hektarů kávových plantáží.



„Z pohledu kvality nápojů jsou vždy klíčové vstupní suroviny. Dlouhodobě se proto zaměřujeme nejen na ochranu vodních zdrojů, ale i na kvalitu dalších surovin. Zajímá nás nejen původ, ale i příběh od semínka po produkt,” vysvětluje Jannis Samaras, jeden ze zakladatelů a generální ředitel skupiny .



Bylinnou expertízu, resp. zkušenosti s pěstováním a zpracováním bylin, získala už před lety díky koupi tradičního výrobce bylinných směsí a čajů LEROS. „Abychom mohli ale naplnit naši dlouhodobou vizi, musíme porozumět i dalším zemědělským oblastem. Rozhodli jsme se proto uzavřít dvě strategická partnerství,“ dodává Samaras.





Představitelé Kofoly podepsali se zástupci společnosti ÚSOVSKO a.s. smlouvu o smlouvě budoucí, na jejímž základě se ČeskoSlovensko a.s. stane nejpozději zkraje roku 2024 majitelem 57 hektarů půdy, která se rozprostírá na samém konci úrodné Hané na úpatí Nízkého Jeseníku. Kromě ní získá firma vedená rodinou Samarasů desítku zaměstnanců a potenciál pro další desítky sezónních brigádníků. Tzv. Pragerovy sady Libina bude rozvíjet zhruba 40 km od výrobního závodu Ondrášovka, který také spadá do skupiny .



„Roční výnos sadů se blíží k 1000 tun jablek. Zčásti tato jablka už nyní využíváme pro výrobu čerstvých šťáv UGO. Naším cílem je rozšířit produkci sadů o speciální hořko-sladké a hořko-kyselé odrůdy, jejichž šťáva je klíčová pro výrobu poctivých F.H. Prager ciderů. Tu nyní dovážíme z Anglie, případně z Francie. Vzhledem k tomu, jak zdatní pěstitelé jsme v Česku vždycky byli, věřím, že i toto se nám podaří zajistit lokálně,“ uzavírá Tomáš Jendřejek, další ze zakladatelů Kofoly, který bude mít celou její zemědělskou divizi na starosti.





Druhým strategickým krokem skupiny je záměr nabýt 25% podíl v kolumbijské společnosti, která na 230 hektarech plantáží pěstuje kávu a dále ji prodává na místním i mezinárodním trhu. „Naším strategickým partnerem v Kolumbii je rodina Londono, která podniká v oboru kávy již více než 100 let a je pro nás velkým zdrojem inspirace a zkušeností. Jsem rád, že právě s nimi můžeme smysluplně posunout podnikání v oblasti kávy a rozvinout naši první investici mimo Evropu,“ říká Martin Pisklák, finanční ředitel skupiny .



Dokončení obou akvizic, jejichž celková hodnota se pohybuje v řádech desítek miliónů korun, očekávají představitelé Kofoly nejpozději v lednu 2024. „Finančním rozsahem to zdaleka nejsou tak velké akvizice jako ty, které jsme dělali v minulosti. Integrace zemědělství do našeho byznysu je ale klíčová proto, abychom spolu s pěstiteli mohli hledat udržitelný model podnikání a přidanou hodnotu v jejich kvalitní surovině pro koncového spotřebitele,“ uzavírá Jannis Samaras.