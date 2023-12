McDonald's otevře ještě letos 2 tisíce a do roku 2027 nových 10 tisíc poboček. Investuje do jejich automatizace

Americký řetězec restaurací s rychlým občerstvením plánuje do roku 2027 otevřít po celém světě 10.000 nových poboček, čímž by jich měl dohromady 50.000 ve více než stovce zemí. Firma chce také více než zdvojnásobit příjmy z věrnostního programu. Společnost to uvedla ve svém středečním sdělení.



McDonald's výrazně investuje do automatizace procesů a zrychlení služeb ve svých prodejnách. Plánovaná expanze by znamenala nejrychlejší období růstu v historii společnosti.



Firma také uvedla, že do roku 2027 plánuje zvýšit počet uživatelů svého věrnostního programu na 250 milionů, čímž by dosáhla ročního obratu 45 miliard dolarů (přes bilion Kč). V současné době má program 150 milionů aktivních uživatelů, kteří v rámci celého systému aktuálně generují tržby přes 20 miliard dolarů.



Ještě do konce letošního roku plánuje otevřít 2000 poboček. Očekává se, že nově otevřené restaurace zvýší tržby celé sítě v příštím roce o dvě procenta a o 2,5 procenta v následujících letech. Údaj zahrnuje jak prodejny provozované samotným , tak restaurace jeho franšízantů.



McDonald’s působí od roku 1992 i v České republice. Koncem listopadu otevřel v Ovčárech nedaleko Kolína už 118. pobočku.