Zisk McDonald's ve čtvrtletí stoupl o 17 procent, pomohly akční nabídky

Americkému řetězci restaurací s rychlým občerstvením vzrostl ve třetím čtvrtletí čistý zisk o 17 procent na 2,3 miliardy USD (53,5 miliardy Kč). Výsledky překonaly očekávání analytiků díky novým položkám v menu a výhodným akcím. Vyplývá to z dnešního prohlášení společnosti.



Zisk na akcii činil 3,17 dolaru, analytici očekávali zisk jen tři centy na akcii. Tržby stouply o 14 procent na 6,69 miliardy USD, zatímco analytici odhadovali tržby jen na 6,56 miliardy USD. Globální tržby v provozovnách otevřených nejméně rok se zvýšily o 8,8 procenta. Z toho v USA stouply o 8,2 procenta.



McDonald's zvýšil v ceny některých produktů. Současně se ale snažil přilákat zákazníky propagačními akcemi, jako cheesburger za 50 centů, či srpnové slevy v Británii na Big Mac nebo Chicken McNuggets o 60 procent.



Po zvýšení cen v celém odvětví v loňském roce se společnosti podařilo udržet pokrmy z nabídky relativně cenově dostupnější. Firma v červenci uvedla, že zákazníci s ročním příjmem do 45.000 USD (jeden milion Kč) utrácejí za každou objednávku méně. Současně ale zaznamenala více zákazníků s vyššími příjmy, kteří místo aby utráceli v restauracích s posezením raději chodí do hamburgerového řetězce.