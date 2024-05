Počet vážně ohrožených hypoték v USA roste?

Podle čtvrtečních údajů je v USA zhruba každý 37. dům považován za vážně ohrožený a tento podíl je mnohem vyšší v jižních státech.



V prvních měsících letošního roku mělo 2,7 % domů zůstatek úvěru alespoň o 25 % vyšší než jejich tržní hodnota. To je více než 2,6 % v předchozím čtvrtletí, jak vyplývá ze zprávy o stavu nemovitostí v USA v prvním čtvrtletí roku 2024 (US Home Equity & Underwater Report) společnosti ATTOM, která poskytuje údaje o nemovitostech.



I když podíl těchto domů roste, zůstává mnohem nižší než před pandemií, kdy byl více než dvakrát vyšší. Hypotéky se obecně mohou stát vážně podvodnými, když někdo za dům přeplatí, nebo když je zakoupen s malou zálohou, která neposkytuje dostatečnou rezervu pro případ, že hodnota nemovitosti klesne.



Během pandemie byly vládní stimuly a rostoucí ceny nemovitostí pro majitele domů velkým přínosem, ale vyšší úrokové sazby, které mají omezit inflaci, možná konečně pomáhají ochladit trh s bydlením.

Zdroj: Bloomberg

V několika jižních státech vzrostl podíl vážně ohrožených domů více než ve zbytku země. Podíl v Kentucky se v prvních měsících roku zvýšil na 8,3 % z 6,3 % v předchozím čtvrtletí. Podíl Západní Virginie se ve stejném období zvýšil na 5,4 % ze 4,4 %, zatímco podíl Oklahomy se vyšplhal na 6,1 % z 5,5 % a podíl Arkansasu vzrostl na 5,7 % z 5,2 %.



Státy s největším nárůstem počtu vážně ohrožených domů se rovněž nacházejí na jihu. Na prvním místě je Kentucky s meziročním skokem o více než 20 500 domů - téměř dvakrát tolik než druhé Mississippi a třetí Oklahoma.



Mezi metropolitními oblastmi s nejméně 500 000 obyvateli měl v prvním čtvrtletí největší podíl vážně ohrožených hypoték Baton Rouge v Laosu, a to 13,4 %. Na druhém místě se umístilo sousední New Orleans se 7,3 %, následované městy Jackson ve státě Mississippi a Little Rock ve státě Ark s 6,5 %, resp. 6 %. Syracuse ve státě New York se umístilo na pátém místě s 5,6 % vážně ohrožených domů.