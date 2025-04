Savills: Růst investic do evropských nemovitostí by mohl pomoci i českému trhu

Investice do komerčních nemovitostí se z některých světových trhů začínají přesouvat do Evropy, což by mohlo přispět také k dalšímu rozvoji českého realitního trhu. Vyplývá to z dat realitně-poradenské společnosti Savills, které novinářům představil výkonný ředitel pro region střední a východní Evropy Stuart Jordan. Přestože v letošním prvním čtvrtletí do nemovitostí v Česku stále investovali hlavně Češi, podíl zahraničních investorů se podle dat Savills oproti loňskému roku zvýšil. V ČR jsou nyní podmínky, které lákají zahraniční kapitál, například klesající úrokové sazby nebo rostoucí zájem o pronájem kanceláří.



V letošním prvním čtvrtletí tvořil podle dat Savills český kapitál 72 procent veškerých investic do komerčních nemovitostí, zatímco v roce 2024 byl průměr 92 procent. V ČR se začátkem roku do nemovitostí investovalo 36,41 miliardy korun (1,46 miliardy eur). Představuje to 79 procent celkového objemu investic v České republice v roce 2024.



"Ačkoliv globální fundraising (získávání peněz) v oblasti nemovitostí dosáhl v roce 2024 nejnižší úrovně za posledních 14 let, příliv prostředků do domácích fondů byl v prvním čtvrtletí velmi silný," uvedl Jordan. Tento faktor, společně s meziročně nižšími základními úrokovými sazbami, by podle něj měl přispět k růstu transakčních objemů. "Ceny nemovitostí nyní lépe odrážejí aktuální tržní hodnotu a příležitostí k akvizicím je výrazně více," řekl.



Do evropských komerčních nemovitostí loni směřovalo o 14 procent více peněz. Investice ve Spojených státech naopak poklesly o 36 procent a v regionu Asie a Pacifiku o 17 procent. Podle Jordana se navíc vzhledem k současné ekonomické situaci v USA a celním tarifům, které nejvíce zasahují asijské trhy, v krátkodobém horizontu očekává další nárůst přesunu kapitálu do Evropy.



V poslední době je podle Savills potenciál dalšího růstu investic do komerčních nemovitostí viditelný u kancelářských budov. Přestože se například obsazenost pražských kanceláří stále nedostala na hodnoty před pandemií koronaviru, kdy kvůli opatření lidi museli pracovat z domova, nyní se pracovníci do administrativních budov vracejí. V druhé polovině roku 2022 podle dat Savills pracovalo v pražských kancelářích 38 procent lidí, ve stejné části loňského roku se jejich podíl zvýšil na 61 procent.



Po pandemii koronaviru se v Praze kanceláře na určitou dobu zcela přestaly stavět, investorům tento segment nepřišel výnosný. V loňském prvním čtvrtletí se ve městě začala stavět první kancelář po více než rok a půl dlouhé přestávce. Nyní opět velké kancelářské projekty připravují nebo staví například developeři Sekyra Group či Passerinvest, kteří pracují na nových administrativních stavbách na Smíchově, v Karlíně nebo Brumlovce a Roztylech. Zároveň ale stavbaři v Praze začali řadu kanceláří renovovat a přizpůsobovat požadavkům firem.



Návrat zájmu investorů o kanceláře v ČR vnímají i další odborníci z trhu. Z průzkumu Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, kterého se zúčastnilo 76 odborníků, vyplývá, že atraktivita kancelářských nemovitostí pro investory v posledních letech postupně roste. Zatímco v roce 2021 pociťovalo rostoucí zájem mezi investory 12 procent dotazovaných, mezi lety 2022 až 2024 to bylo mezi 13 až 17 procenty, letos nárůst vnímá 27 procent respondentů. Dalších 32 procent ale pak očekává pro roky 2025 a 2026 průměrný zájem a zbytek mírně klesající atraktivitu či výrazný pokles.



Poptávka po pronájmu pražských kanceláří v prvních třech měsících letošního roku podle dat Prague Research Forum klesla meziročně o 14 procent a proti konci loňského roku o 53 procent. Více než polovinu transakcí tvořilo podepsání nových nájemných smluv či zájem o rozšíření pronajatých prostor, kde firmy sídlily. Tato tzv. čistá poptávka meziročně vzrostla o pět procent.