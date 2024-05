USA byly ve čtvrtletí největším obchodním partnerem Německa, překonaly Čínu

Spojené státy v prvním čtvrtletí překonaly Čínu a staly se největším obchodním partnerem Německa. Vyplývá to z výpočtů agentury Reuters, které vycházejí z údajů spolkového statistického úřadu. Hodnota obchodu Německa s USA, tedy vývoz a dovoz dohromady, od ledna do března činila 63 miliard eur (1,6 bilionu Kč), zatímco hodnota obchodu s Čínou dosáhla necelých 60 miliard eur.



Loni se Čína již osmým rokem za sebou stala nejvýznamnějším obchodním partnerem Německa. Celkový objem obchodu činil 253 miliard eur. Spojené státy však zaostaly jen o několik stovek milionů eur.



"Německý vývoz do USA nyní dále rostl díky tamní silné ekonomice, zatímco vývoz do Číny a dovoz z Číny klesl," uvedl ekonom Vincent Stamer. Podle něj jsou jedním z faktorů také strukturální důvody. "Čína se posunula na žebříčku hodnotového řetězce a stále více sama vyrábí složitější zboží, které dříve dovážela z Německa," dodal Stamer. Kromě toho také německé společnosti stále častěji vyrábějí na místě, místo aby zboží z Německa vyvážely do Číny.



Německo prohlásilo, že chce snížit své napojení na Čínu. Odvolává se na politické rozdíly a ve svém prvním loňském oznámení o strategii pro Čínu obvinilo Peking z "nekalých praktik". Ohledně politických kroků ke snížení závislosti se však Berlín vyjadřuje neurčitě.



Německý dovoz zboží z Číny klesl v prvním čtvrtletí meziročně o téměř 12 procent. Vývoz zboží do Číny se snížil o více než jedno procento, uvedl ekonom německého institutu IW Jürgen Matthes. Na USA nyní podle něj připadá přibližně deset procent německého vývozu, zatímco podíl Číny klesl na méně než šest procent. Podle něj ke změně pravděpodobně přispívá skutečnost, že čínská ekonomika si vede hůře, než mnozí doufali, zatímco americká ekonomika překonává očekávání.



Není však jisté, zda tento vývoj bude pokračovat. "Pokud se po listopadových volbách v USA změní administrativa Bílého domu a bude se ubírat spíše směrem k uzavírání trhů, mohl by se tento proces zastavit," uvedl prezident obchodního sdružení BGA Dirk Jandura.