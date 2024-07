Rozbřesk: Evropské průmyslové oživení se odkládá, nikoliv však na neurčito

Evropský průmysl stále uprostřed roku přešlapoval na místě, což má dopad i na Česko. Slabá červnová průmyslová výroba ukazuje, že oživení domácí průmyslové produkce bude pomalejší a pozvolnější. Přesto jak v Evropě, tak v Česku v oživení poptávky po průmyslovém zboží stále věříme. Hlavním hybatelem by měla být oživující spotřeba domácností, nižší úrokové sazby i postupná redukce zásob. Mezi jednotlivými průmyslovými odvětvími však budou přetrvávat velké rozdíly.



Červnové indexy nákupních manažerů v průmyslu se napříč Evropou zhoršily a na rozdíl od USA, Číny nebo Japonska ukazují v nejbližších měsících na pokračující kontrakci průmyslu. Na vině však podle nás v tuto chvíli zatím není primárně konkurenceschopnost Evropy (ta je problémem pro energeticky nejnáročnější části průmyslu), ale spíše slabší domácí poptávka, daná silnějšími dopady energetické krize na kupní sílu Evropanů. Spotřeba domácností je v USA zhruba 9 % nad úrovní roku 2019, zatímco v eurozóně v průměru zhruba o 1,5 % vyšší (v Česku stále o více než 6 % nižší).



Viditelný pokles inflace spolu s nižšími úrokovými sazbami by měl vést v Evropě k oživení spotřeby těch segmentů průmyslu zaměřených primárně na domácí poptávku (například výrobci elektroniky). Prvotní oživení v průmyslu, pokles zásob a nižší úrokové sazby pak mohou s určitým zpožděním oživit investiční aktivitu evropských podniků, která se pozitivně projeví v dalších odvětvích včetně strojírenství, výroby dopravních prostředků nebo stavebních materiálů.



Do cesty se mohou evropskému průmyslu samozřejmě postavit nové překážky - ať už v podobě nových nákladových šoků (opět zdražující kontejnerová přeprava), geopolitického napětí, nových obchodních střetů či postupné eroze konkurenceschopnosti dalších odvětví (například automotive). Také zatím při pohledu na nové objednávky vidíme pro nejbližší měsíce optimismus jen v hrstce na domácnosti zaměřených sektorů - v Česku meziročně viditelně rostou jen zakázky producentů elektroniky a automotivu. Navíc energetickou krizí nejvíce zasažená odvětví (zpracovatelé kovů, chemický průmysl) hlásí přetrvávající strukturální potíže. Na druhou stranu, klesající inflace, nižší úrokové sazby a nižší stavy zásob se postupně budou stávat realitou, která věští evropskému i českému průmyslu o něco příznivější konec roku.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se relativně líně pohybuje v pásmu 25,20-25,30 EUR/CZK. Bez výraznějších domácích impulsů předpokládáme dál v tomto týdnu poklidné letní obchodování, na kterém se mohou eventuálně lehce podepsat zítřejší výsledky červencových podnikatelských nálad v evropském průmyslu (viz úvodník).



Eurodolar

Eurodolarový trh úspěšně ignoruje americké politické dění a setrvává ve velmi poklidném prázdninovém módu.

Dnes budou ve hře jen data druhé až třetí kategorie, takže trh si spíše počká na zítřejší evropská PMI či možná až na čtvrteční údaje o americkém HDP.



Regionální Forex

Dnes odpoledne zasedá maďarská centrální banka (MNB), která by měla opět snížit oficiální úrokové sazby o dalších 25 bazických bodů, čímž by se hlavní sazba měla dostat na úroveň 6,75 %. MNB původně s červencovou redukcí sazeb příliš nepočítala, ale překvapivě nízká červnová inflace (3,7 % meziročně), relativně silný forint a vládní příslib k fiskální konsolidaci ze strany vlády další uvolnění měnové politiky v Maďarsku umožní. S redukcí sazeb se plně počítá, takže forint by rozhodnutí nemělo výrazně překvapit. Nárůst volatility by eventuálně mohl mít následný komentář MNB či tisková konference viceprezidenta centrální banky Viraga. My však počítáme s tím, že MNB zůstane relativně obezřetná.



Akcie

Americké akciové trhy se po sérii výprodejů dokázaly konečně vzpamatovat a tento prudký výběr zisků přerušit. Index Nasdaq 100, který v minulém týdnu ztratil 4 %, se z nejhoršího týdenního výsledku za poslední tři měsíce zotavil přímo ukázkově a připsal si přibližně 1,5% růst. Alphabet a Tesla včera prudce rostly o více než 2 %. Z technologických firem našly půdu po nohama akcie Nvidia, AMD nebo Meta. Z top technologických akcií si výraznější zisky nepřipsaly pouze Amazon a Apple. Ve volném pádu pokračovaly akcie technologické společnosti Crowdstrike, které prohloubily svou dvoudenní ztrátu již na více než 20 %. V rámci indexu S&P 500 se mezi nejslabšími tituly dne ocitly akcie Verizon, propad tohoto titulu o 6 % byl možná až příliš krutý.