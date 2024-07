Varta už nenastartuje? Akcie ztratily 80 %, restrukturalizace má vymazat stávající akcionáře a vést k delistingu. Ovládnout firmu nabízí Porsche

Německý výrobce baterií Varta uvedl, že jedná s výrobcem luxusních automobilů a dalšími potenciálními investory, protože se snaží vypracovat plán finanční restrukturalizace, aby se vyhnul případné platební neschopnosti. Akcie společnosti reagují pádem až o 80 % poté, co bylo obchodování s nimi v průběhu dneška opakovaně zastaveno, na současnou úroveň okolo 3,00 EUR/akcie.

Společnost uvedla, že obržela dva návrhy restrukturalizace, přičemž věřitelé požadují v obou případech snížení jejího registrovaného akciového kapitálu na nulu a novou injekci likvidity, aby mohli přijmout dohodu o zrušení části nesplaceného dluhu. To by fakticky znamenalo odchod stávajících akcionářů bez jakékoli kompenzace, vedlo ke ztrátě hodnoty stávajících akcií Varty a k trvalému zrušení jejího kotování na burze, tedy delistingu.

„Současná dluhová situace prokazatelně blokuje možnosti pozitivního vývoje podnikání skupiny Varta. Bez snížení našeho dluhu nebudeme schopni realizovat potřebné investice,“ uvedl ředitel restrukturalizace společnosti Varta Michael Giesswein.

Graf: Vývoj ceny akcie společnosti Varta za poslední rok

Pozn.: Dnešní propad ceny o 80 % není z grafu zřejmý, hodnoty jsou v EUR

Možné synergie Porsche

Německý výrobce luxusních automobilů hodlá získat většinový podíl v jednotce baterií pro e-mobilitu společnosti Varta a také menšinový podíl v celé skupině, citovala agentura Bloomberg anonymní zdroje z vyjednávání. Společnost Porsche pak oficiálně potvrdila, že je otevřena převzetí větší role v restrukturalizaci společnosti Varta, „aby udržela tuto klíčovou technologii v Německu“. Jedním z možných návrhů na stabilizaci společnosti Varta je nová investice ve výši 100 milionů eur. Taková restrukturalizace kapitálu by fakticky "vymazala" stávající akcionáře.

Porsche prosazuje vlastní strategii v oblasti baterií, která doplňuje plány mateřské společnosti AG. To zahrnuje výrobu vysoce výkonných článků prostřednictvím svého podniku Cellforce, zatímco výrobce v loňském roce také podrobně popsal plán výstavby závodu za 3,3 miliardy eur (3,6 miliardy dolarů), pro který hledá finanční a strategické partnery. Varta by do těchto plánů mohla zapadat.