Rozbřesk: Dopady IT výpadku na globální ekonomiku a Biden hodil ručník do ringu

Problémy s nasazením nové verze bezpečnostního systému CrowdStrike ochromily ke konci minulého týdne miliony uživatelů operačního systému Windows. Podle společnosti vyřadila aktualizace z provozu přibližně 8,5 milionu Windows počítačů a serverů. Toto na první pohled vysoké číslo však stále představuje méně než 1 % uživatelů systému Windows. To se zdá být velmi málo. Kde je tedy problém?



Především v tom, že zabezpečení od CrowdStrike má velmi dobrou reputaci a používají ho ve větší míře kriticky důležité služby v dopravě, zdravotnictví nebo financích. Podle poslední výroční zprávy používá zabezpečení CrowdStrike přes 50 % firem v žebříčku Fortune 500. Nejde tedy o výpadek 1 % ledajakých stanic, ale takových, které mohou opravdu “bolet”. Důkazem toho jsou ostatně zpožděné lety, odložené operace pacientů i nedostupné systémy některých zahraničních bank. Druhým problémem je relativní náročnost “nápravy” - není až tak jednoduchá a vyžaduje “ruční zásahy” IT pracovníků. Některé méně důležité stanice tak mohou čekat na uvedení do provozu i týdny.



Ty zásadní stanice se však od uvedení opraveného kódu (78 minut po objevení potíží) pravděpodobně vrací do provozu relativně rychle. A proto se přes přetrvávající komplikace řada zasažených služeb postupně vrací k normálnímu provozu. Zřejmé je to minimálně ze zpráv z USA, kde postupně klesají počty zpožděných letů a značná část zdravotních zařízení se přes víkend také vrátila do provozu. I když je zatím předčasné dělat odhady ekonomických dopadů, pokud se většina zasažených sektorů vrátí na začátku týdne do provozu, neměl by tento incident globální ekonomiku vykolejit…



A trhy tak mohou začátkem nového týdne začít žít novými tématy. Například hledáním nového demokratického kandidáta na post prezidenta a hodnocením jeho šancí v souboji s Donaldem Trumpem.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna si ke konci uplynulého týdne připsala lehké plusové body, když ocenila ztráty amerického dolaru a nijak výrazně se na ni nepodepsal globální výpadek IT služeb.



Eurodolar

Politické události v USA nabírají na obrátkách, když včera z prezidentského klání odstoupil prezident Biden, přičemž pro souboj o Bílý dům za sebe doporučil demokratům viceprezidentku Kamalu Harris. Na eurodolar tyto události neměly žádný dopad a trh se zřejmě soustředí spíše na konec tohoto týdne, kdy budou na pořadu důležitá americká makro-data (HDP a PCE inflace).



Akcie

Americké indexy si v závěru minulého týdne prošly volatilní obchodní seancí. Největší růst mezi akciemi z indexu S&P 500 v pátek zaznamenaly akcie společnosti Intuitive Surgical (ISRG), které rostly přes 9 %. Za růstem stojí výsledky společnosti, které dokázaly překonat odhady analytiků téměř ve všech sledovaných metrikách. V reakci na výsledky také zvýšila společnost svou cílovou cenu ze 490 USD na 495 USD. Společnost dokázala překvapit hlavně ziskem na akcii ve výši 1,78 USD, trh čekal 1,54 USD. Tržby dosáhly hodnoty 2,01 mld. USD, trh čekal 1,97 mld. USD. Celosvětově pak počet zákroků s využitím technologie od Intuitive Surgical rostl o 17 %, zatímco trh čekal jen 15,5 %. Hlavní akciové indexy uzavřely páteční den následovně: S&P 500 -0,71 %, Nasdaq 100 -0,93 % a Dow Jones -0,93 %.