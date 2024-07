Rozbřesk: Koruna stále pod tlakem holubičích komentářů, čeká na HDP

Česká koruna je po poslední sérii komentářů z ČNB pod tlakem. Je to zejména kvůli holubičím výrokům viceguvernéra Jana Fraita, který na srpnovém zasedání nevyloučil debatu o 50 bps snížení úrokových sazeb. I když jeho kolegové Jan Kubíček a zejména Tomáš Holub znějí o poznání opatrněji, varování Jana Fraita na trzích rezonovala a koruna se posunula na nejslabší úrovně za poslední tři měsíce. Jak moc je otázka dalších 50 bps relevantní a co čekat dál od české měny?

Debata o 50 bps cutu může být na během srpnového zasedání bezesporu na stole, věříme ovšem, že vzhledem k opatrnější snižování sazeb ECB a již relativně nízkému úrokovému diferenciálu (4,75% versus 3,75%) bude nakonec ČNB v srpnu opatrnější. Kloníme se tedy spíše k názoru Tomáše Holuba, který říká, že nyní je na místě uvolňovat měnovou politiku spíš “pomaleji, ale bez pauzy”.

Věříme, že tento názor nakonec v bankovní radě převládne, pokud centrální banka nebude mít pocit, že stávající úroveň sazeb stále “příliš dusí ekonomiku”. To byl ostatně důvod, proč se nakonec většina přiklonila k 50 bps snížení sazeb v červnu. A zejména poslední čísla z českého průmyslu vzbuzují obavy - oživení se odkládá minimálně do druhé poloviny roku (jak jsme psali tento týden) a srpnová prognóza centrální banky i proto ukáže na slabší výkon ekonomiky. Otázka je, jak velká tato negativní revize bude?

V tuto chvíli by již centrální bankéři měli mít k dispozici první “ochutnávky” nové prognózy a zdá se, že minimálně u některých myšlenka na 50 bps cut není mimo hru. V tomato ohledu bude důležitý také výsledek prvního odhadu HDP za druhý kvartál - pokud oživení oproti prvnímu kvartálu (+0,2% mezikvartálně) nezrychlí nebo dokonce zpomalí, mohou nakonec holubičí hlasy v bankovní radě sílit.

Otázka je, zda by to ještě mohlo koruně výrazněji ublížit. Rychlejší pokles sazeb v červnu by zvyšoval pravděpodobnost pauzy ke konci roku a s vysokou pravděpodobností by nic neměnil na “cílové destinaci” pro sazby, kterou bankovní rada ve vzácné shodě vidí v blízkosti 3,5% (podobně jako nyní trh). Horší výkon průmyslu (propisující se do celého HDP) by však mohl korunu ovlivnit negativně i tak. Je to právě dynamika exportně zaměřeného průmyslu, která řídí apetit po zajišťování otevřených devizových pozic na domácím trhu. A slabá tvrdá i měkká čísla v tomto ohledu nejsou pro korunu dobrou zprávou. A včerejší překvapivě prudký pokles nákupních manažerů v německém a evropském průmyslu nevěstí nic dobrého ani pro nejbližší měsíce.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se drží po slabších výsledcích evropských PMI v defenzivě v blízkosti 25,40 EUR/CZK. Tomu ostatně odpovídala i slabší spotřebitelská a podnikatelská nálada podle ČSÚ. Koruně nijak bezesporu nepomáhají ani prudké výprodeje na globálních akciových trzích.

Pokud dnes po horších PMI Německo zahlásí i slabší index IFO, nebude mít česká měna moc důvodů k optimismu. Navíc poroste nervozita před zveřejněním prvního odhadu HDP (30.7) a srpnovým zasedáním ČNB (2.8).



Eurodolar

První důležitou včerejší zprávou na světových trzích byly měsíční indexy PMI. Přinejmenším průzkumy z EMU nebyly nijak veselým čtením. PMI v EMU klesl z 50,9 na 50,1, což naznačuje téměř stagnující aktivitu. Pokles byl způsoben především prohlubujícím se propadem indexu v německém zpracovatelském průmyslu (na 42,6 bodu). Reakce eurodolaru byla umírněná, byť data mu na náladě nepřidala.

Včera odpoledne byly rovněž zveřejněny předběžné výsledky amerického zahraničního obchodu za červen, které byly lepší než čekalo a to především díky lepšímu výkonu vývozu. Číslo za obchodní bilanci bylo posledním důležitým vstupem do nowcastů pro americký HDP za druhý kvartál jehož odhad bude zveřejněn dnes odpoledne. Náš nowcast se rovněž vylepšil a to na hodnotu 1,8 % a je tak velmi blízko konsensu trhu (2 %). Rizikem je podle našeho názoru ovšem ještě lepší výsledek, který však může být lehce zastíněn nízkou hodnotou deflátoru (inflačního indexu PCE za druhý kvartál). Ten bude zveřejněn ve stejný okamžik.