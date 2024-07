Biden: Obrana demokracie je důležitější než funkce

Obrana demokracie je důležitější než jakákoliv funkce, řekl americký prezident Joe Biden v projevu, v němž vysvětlil své rozhodnutí neucházet se o znovuzvolení a podpořit viceprezidentku Kamalu Harrisovou jako kandidátku své Demokratické strany v listopadových prezidentských volbách. Chce také sjednotit zemi tím, že uvolní místo nové generaci. Biden se po odstoupení z kampaně chce plně věnovat prezidentskému úřadu. Za priority označil ekonomiku, obranu svobod i zastavení Putina na Ukrajině.



Jednaosmdesátiletý Biden vzdal boj o Bílý dům v neděli po rostoucím tlaku strany a veřejnosti v souvislosti se svým vysokým věkem a jeho množícím se příznakům. V projevu vysílaném z Oválné pracovny měla veřejnost poprvé možnost slyšet přímo od Bidena, jaké důvody jej vedly k ukončení kandidatury.



"Obrana demokracie je důležitější než jakákoliv funkce," řekl Biden. "Nic, nic nemůže stát v cestě záchraně naší demokracie. A to včetně osobních ambicí," dodal s tím, že si váží prezidentského úřadu, ale "svou zemi miluji víc".



"Rozhodl jsem se, že nejlepší cestou vpřed je předat štafetu nové generaci," uvedl. Současně je to podle něj o nejlepší způsob, jak "sjednotit naši zemi".



Harrisová je favoritkou na zisk demokratické nominace pro prezidentské volby. Získala už nadpoloviční počet delegátů Demokratické strany, kteří začnou vybírat kandidáta ve čtvrtek 1. srpna. V průzkumech současná viceprezidentka mírně zaostává za republikánským kandidátem Donaldem Trumpem, vede si však lépe než před odstoupením Biden.



Demokraté v kampani líčí nadcházející prezidentské volby jako boj o zachování demokracie v USA, přičemž Trumpa často vykreslují jako člověka, který chce v zemi zavést diktaturu. Za zápas o demokratický charakter země označují volby také republikáni.



Biden se po zbytek mandátu chce plně věnovat prezidentskému úřadu. "Následujících šest měsíců se budu soustředit na to, abych dělal svou práci prezidenta," řekl Biden. "Budu pokračovat ve snižování nákladů pro těžce pracující rodiny a v růstu naší ekonomiky. Budu nadále hájit naše osobní svobody a občanská práva," dodal s tím, že zaměřit se hodlá také na boj proti extremismu a politicky motivovanému násilí.



Na mezinárodní scéně bude mezi Bidenovy priority ve zbytku volebního období patřit snaha o ukončení války v Pásmu Gazy, upevnění NATO a zastavení ruského prezidenta Vladimira Putina na Ukrajině.



"Budeme pokračovat ve budování koalice hrdých národů, abychom zabránili Putinovi ovládnout Ukrajinu," řekl Biden. "Udržíme NATO silnější, mocnější a jednotnější než kdykoliv v naší historii," dodal.



Bude usilovat o nastolení míru a bezpečnosti na Blízkém východě a také osvobození všech rukojmí, které z Izraele odvlekli do Pásma Gazy členové teroristického hnutí Hamás a jeho spojenců při útoku na jih Izraele 7. října.