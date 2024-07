Rozbřesk: ČNB sníží sazby pravděpodobně o 25bps, ale do hry ještě může vstoupit HDP

Tento týden předpokládáme, že centrální banka sníží sazby o 25bps (zasedání ve čtvrtek 1.8.). I když se může vést debata i o výraznějším 50bps kroku, věříme, že nakonec převáží argumenty pro opatrnější postup, a to ze dvou důvodů. Za prvé, koruna je opět o něco slabší, než předpokládala poslední prognóza (cca o 1 %) a v průběhu podzimních voleb v USA může být spolu se všemi středoevropskými měnami citlivější. Za druhé, i když se výhled na sazby v eurozóně na trzích v posledních týdnech nijak výrazně nezměnil, tržní sazby EURIBOR jsou přeci jen o něco málo výše, než je předpokládala poslední prognóza. A v neposlední řadě, červnová inflace skončila sice viditelně pod prognózou (i v jádrových složkách), ale do značné míry to může být dané také vysokou volatilitou některých položek (potraviny a vybrané služby).



Na druhé straně, mohou zaznít některé z argumentů holubic v bankovní radě v čele s viceguvernérem Fraitem. Ty mohou upozorňovat, že inflace během léta pravděpodobně ještě klesne dál pod cíl. Jejich hlavní obavou ovšem bude, zda ČNB současným nastavením sazeb “nedusí ekonomiku až příliš”? A poslední zprávy v tomto ohledu nevyznívají moc dobře. Po velmi slabých číslech z průmyslu za květen a dalším poklesu podnikatelských nálad v červnu a červenci se zdá být velmi pravděpodobné, že růst ekonomiky bude viditelně zaostávat za předešlou prognózou centrální banky. Otázka je jak moc a na jak dlouho?



Hlavní brzdou je dnes investičně a exportně zaměřený průmysl, který marně čeká v celé Evropě na oživení. Tomu by měl časem pomoci nižší stav zásob a postupný rozjezd spotřeby domácností, který se nejprve projeví na produkci spotřebitelského zboží (elektronika, PC) a následně v investičně-zaměřených odvětvích (strojírenství, stavební materiály). Zdá se však, že to bude trvat déle, než jsme si mysleli my i centrální bankéři.



Pouhé “opoždění” v oživení průmyslu by asi nemělo být výraznějším argumentem pro změnu strategie ČNB. Na druhou stranu, bude záležet na hloubce stávajících problémů v průmyslu a jejich přesahu do zbytku ekonomiky. A k tomu hodně napoví úterní první odhad HDP za Q2 2024, který tentokrát může být v bankovní radě skutečně ostře sledován…





Koruna

Česká koruna vyčkává v letním obchodování na výsledek HDP za druhý kvartál (úterý 30.8.) a zasedání ČNB (čtvrtek 1.8). Globální zisky akcií a relativní stabilita eurodolaru ji ke konci uplynulého týdne poměrně hrály do karet. Teď však potřebuje, aby zítřejší HDP příliš nezklamalo (náš odhad 0,3 % q/q) a na čtvrtečním zasedání nakonec převážily hlasy pro 25bps cut (viz úvodník).



Eurodolar

Eurodolar se v minulém týdnu nepouštěl do větších akcí a stagnoval v relativně úzkém pásmu 1,08-1,09. V tomto týdnu lze však očekávat podstatně větší míru rozkolísanosti, vzhledem k super-nabitému kalendáři. Hlavní událostí bude zasedání Fedu, který sice sazby nezmění, ale může vyslat důležité signály směrem k jejich očekávanému zářijovému poklesu. Pokud by přitom Fed zahrál na viditelně holubičí notu, pro dolar by nešlo o příjemnou zprávu. Pro páteční payrolls platí podobná logika, celkově pak počítáme s dalším zvolněním napětí na trhu práce.

V eurozóně bude pozornost směřovat nejprve na bleskový odhad HDP za druhý kvartál (úterý) a následně na inflační čísla (středa). V prvním případě čekáme jen symbolický mezikvartální růst o 0,1 %, v případě celkové inflace pak lehký nárůst (jádrová beze změny). Zvláště slabá růstová čísla by mohla euro dostat pod tlak, neboť v kombinaci se slabými PMI dávají ECB do rukou argument jít se sazbami v září znovu dolů.



Akcie

Americké trhy v závěru minulého týdne umazávaly nastřádané ztráty. Akcie farmaceutické společnosti Bristol-Myers Squibb narostly o 11,3 % díky nad očekávání dobrým výsledkům. Ty byly tažené především růstem nových produktů jako je lék na anémii Reblozyl nebo lék na srdeční onemocnění Camzyos. Stejně tak se dařilo i v divizi nejstálejšího léku společnosti – Eliquis, který je využíván na ředění krve. Společnost 3M potom narostla dokonce o 23 % díky zvýšenému výhledu na fiskální rok.