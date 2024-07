Rozbřesk: Inflace zpět na 2% cíli, ČNB bude dál snižovat sazby, Co napoví americká červnová inflace o zářijovém zasedání Fedu?

Spotřebitelské ceny v červnu překvapily poklesem o 0,3 % (naše a tržní očekávání +0,2 %) a meziroční inflace tak poklesla z 2,6 % zpátky na 2,0% cíl centrální banky. A je pravděpodobné, že vzhledem k avizovanému letnímu a podzimnímu zlevňování energií bude inflace klesat v dalších měsících hlouběji pod cíl a v druhé polovině roku bude nižší, než jsme původně očekávali.



Oproti našim odhadům poklesly výrazněji ceny potravin, které překvapivě nehledě na výběrová šetření ČSÚ zlevnily napříč prakticky všemi kategoriemi. O něco výraznější byl také pokles v segmentu doprava, kde zlevňovaly nejen pohonné hmoty, ale i cena automobilů. Ale vidíme i o něco výraznější zvolňování inflačních tlaků v některých položkách jádrové inflace – u oděvů a obuvi nebo v klíčovém imputovaném nájemném. I když řada služeb včetně pohostinství, hoteliérství nebo tržního nájemného dál zdražuje nadprůměrně (5-7 %), nakonec výrazněji zvolnila i jádrová inflace (z 2,6 % na 2,2 %).



A další zlevňování energií pravděpodobně v průběhu léta stlačí celkovou inflaci ještě níže pod cíl (dno očekáváme v srpnu v blízkosti 1,5 %). Ve druhé polovině roku s odezníváním „potravinové deflace“ zamíří celková inflace přirozeně výše – na konci roku ji předpokládáme v blízkosti 2,5 %. Výraznou nejistotou jsou nadále rozkolísané ceny potravin, setrvačnost inflace služeb a další vývoj cen energií.



Relativně příznivý inflační výhled pro nejbližší měsíce se aktuálně potkává se špatným výkonem průmyslu, který bude pravděpodobně nutit centrální banku přepsat výhled pro hospodářský růst směrem dolů. To vše může v bankovní radě vracet na stůl otázku snížení sazeb o “dalších 50bps”. To sice není náš hlavní scénář, avšak s nižším inflačním a hospodářským výhledem je pravděpodobné, že centrální bankéři budou pokračovat letos v uvolňování měnové politiky “bez pauzy”.



Měníme proto náš výhled na sazby a očekáváme je na konci tohoto roku na 3,75 % (ze 4,0 %), konec roku 2025 neměníme (3,5 %). Více holubičí ČNB také není dobrou zprávou pro korunu, která se může zejména v nejbližších měsících dostávat lehčeji pod tlak.





*** TRHY ***



Koruna

Překvapení na tuzemské inflační frontě silně rezonovalo na korunovém trhu. Česká měna dále oslabovala nad 25,30 EUR/CZK a za poslední měsíc už vůči euru odepsala 70 haléřů. Trhy totiž v reakci na nižší inflaci začaly přeceňovat výhled na tuzemské sazby směrem dolů (ke konci roku vidí repo sazbu pod 4 %), což se koruně pochopitelně nelíbí, neboť dochází k opětovnému zužování pozitivního úrokového diferenciálu (CZK vs. EUR). Rostoucí sázky na razantnější snižování sazeb v Česku mohou korunu krátkodobě udržet pod tlakem, přičemž nejbližší technickou rezistenci vidíme na úrovni 25,50 EUR/CZK.



Eurodolar

Včerejší vystoupení šéfa Fedu Powella v dolní sněmovně amerického Kongresu se možná neslo v poněkud více holubičím duchu než to úterní, což posunulo eurodolar mírně severním směrem.

Mezníkem pro obchodování v tomto týdnu by mělo být dnes odpoledne zveřejněné inflační číslo za měsíc červen. My stejně jako trh si myslíme, že celková inflace by měla zpomalit, přičemž jádrová složka by měla v meziročním srovnání stagnovat (meziměsíčně by jádrová inflace mohla růst o 0,2 %). Samozřejmě jakákoliv odchylka od konsensu může znamenat razantní pohyb dolarových sazeb a tím i eurodolaru. Pokud nakonec inflační data skončí na konsensu trhu, tak vidíme riziko, že by dolar mohl lehce zpevnit, neboť trh již ze zhruba 73 % počítá, že Fed v září sníží sazby, což stále není ani zdaleka jisté.



Akcie

Akcie v zámoří se včera pohybovaly v blízkosti historických maxim. Index S&P 500 se pohyboval v blízkosti hodnoty 5 590 (+0,3 %). Nasdaq 100 přidal 0,4 %, zatímco Dow Jones byl takřka beze změny. Nvidia Corp. a Tesla Inc. stály v čele zisků blue-chips. Advanced Micro Devices Inc. se dohodla na koupi společnosti Silo AI za 665 milionů USD v hotovosti, aby mohla lépe konkurovat Nvidii. Společnosti Microsoft Corp. a Apple Inc. se vzdaly plánů na přijetí rolí v představenstvu OpenAI, což je překvapivé rozhodnutí, které podtrhuje rostoucí regulační dohled nad vlivem velkých technologických společností na oblast vývoje umělé inteligence.