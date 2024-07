Rozbřesk: MNB srazila sazbu o očekávaných 25 bazických bodů

Maďarská centrální banka včera naplnila všeobecná očekávání a snížila svoji základní úrokovou sazbu ze 7,0 % na 6,75 %. Komentář MNB k rozhodnutí vyzněl velmi umírněně stejně jako následné vystoupení viceprezidenta centrální banky Barnabáše Viraga. ten uvedl, že na každém dalším zasedání budou zvažovány pouze dvě možnosti: buď snížení o 25 bazických bodů anebo ponechání sazeb beze změny. Virag k tomu dodal, že sázky na to, že MNB sníží ještě jednou či dvakrát letos úrokové sazby (o 25bps) jsou realistické.



Náš výhled je tomto duchu velmi podobný, přičemž i my se domníváme, že inflace se v Maďarsku ve druhé polovině roku zvedne ze současných 3,7 % na 4,5-5,0 % na konci roku. Tím dojde k další kompresi reálných úrokových sazeb a tudíž k faktickému uvolnění měnové politiky, a to aniž by došlo k pohybu nominálních oficiálních úrokových sazeb (směrem dolů). To zjevně MNB nepovažuje za žádoucí v situaci, kdy pro-inflační epizoda je stále ještě relativně čerstvá a inflační očekávání jsou usazena poměrně vysoko.



Aktuální a především očekávaná úroveň reálných úrokových sazeb je samozřejmě velmi důležitá pro forint. Připomeňme, že základní úroková sazba MNB je o 100 bodů vyšší než v Polsku o 200 bodů vyšší než u nás a dokonce stále o 300 bodů vyšší než depozitní sazba ECB, což vypadá jako solidní polštář. Jinak vše ovšem vypadá při srovnání reálných úrokových sazeb, kdy relativně vysoká maďarská inflace výše uvedené rozdíly smazává. Pokud přitom polská NBP bude držet sazby beze změny a ČNB spolu s ECB budou relativně opatrné, nebude forint disponovat žádnou výhodou na straně reálných úrokových sazeb a může být relativně zranitelnější. Nemluvě o tom, že srovnání s dolarovými reálnými úrokovými sazbami nedopadá pro Maďarsko příliš dobře, což jen dále podtrhuje opatrný postup MNB - speciálně pak v období před blížícími se volbami v USA.





*** TRHY ***



Koruna

Včerejší výroky viceguvernéra Jana Fraita, který otevřeně mluvil o možnosti dalšího snížení sazeb o 50bps (v srpnu se bude rozhodovat mezi 25bps a 50bps), poslaly korunu do defenzivy a měnový pár vyskočil do blízkosti 25,40 EUR/CZK. Další komentáře z bankovní rady včetně Jana Kubíčka nebo dnes ráno Tomáše Holuba se v tak holubičím duchu nenesly, i když vesměs také ukazují na potřebu dalšího snižování sazeb.

My se domníváme, že debata o 50bps cutu může být na stole, věříme ovšem, že vzhledem k opatrnějšímu snižování sazeb ECB již relativně nízkého úrokového diferenciálu (4,75 % versus 3,75 %) bude nakonec ČNB v srpnu opatrnější. Názor bychom změnili, pokud by české oživení jevilo známky výraznějšího zpomalení. (klíčový bude výsledek HDP za Q2 2024 dva dny před zasedáním).



Eurodolar

Mírný nárůst averze k riziku stlačil eurodolar zpět pod hladinu 1,09, přičemž teprve dnes se dostanou do hry důležitější data.

Dopoledne budou v západní Evropě zveřejněny indexy podnikatelských nálad PMI. Ty byly zřejmě minulý měsíc dočasně pod tlakem nejistoty okolo francouzských parlamentních voleb. Oživení PMI plynoucí z klidnější politické situace v Evropě by mohlo vést k většímu podnikatelskému optimismu a tedy vyšším PMI a potažmo i eurodolaru. Dodejme, že odpoledne nás bude zajímat výsledek amerického zahraničního obchodu, což bude poslední střípek do mozaiky zítřejšího výsledku HDP za 2. kvartál.