Rozbřesk: Překvapivé zlepšení nálady v českém průmyslu

Konec prázdnin přinesl ze strany tuzemského průmyslu přece jen jedno pozitivní překvapení. Index nákupních manažerů PMI vzrostl v srpnu na dvouleté maximum 46,7 bodů, v kontrastu k vývoji v sousedním Německu, kde se nálada dále propadla do pásma hluboké recese. Navzdory srpnovému zlepšení ale zůstává tuzemský průmysl už více než dva roky v útlumu.



To jinými slovy znamená, že objem produkce i nových zakázek dále svižně klesá, nicméně tempo poklesu viditelně zpomaluje – v případě nových zakázek je dokonce nejpomalejší od dubna předminulého roku. Problémem číslo jedna zůstává pro tuzemské průmyslové podniky zabrzděná poptávka na domácích i zahraničních trzích, v čele s klíčovými odvětvími jako strojírenství nebo stavebnictví.



Vedle slabé poptávky trápí výrobce také přetrvávající problémy v dodavatelských řetězcích. Příkladem je stále napjatá situace v Rudém moři a s tím spojené zdražení námořní dopravy a prodlevy v dodávkách od začátku letošního roku. Na straně tuzemských producentů je výsledkem další reportované zvýšení cen vstupů. Z pohledu ČNB je ale pozitivní zprávou, že firmy tyto cenové tlaky dále nepřenesly do svých koncových cen (absorbují je do svých marží) ve snaze povzbudit své prodeje a udržet si konkurenceschopnost.



Srpnové zlepšení podnikatelské nálady v průmyslu je povzbudivou zprávou, kterou ale prozatím nepřeceňujeme. Jedním z důvodů je výrazná rozkolísanost indexu PMI v posledních měsících, druhou pak nadále mizerný sentiment v německém zpracovatelském průmyslu. Jak si stojí tvrdá data se dozvíme v pátek, kdy bude zveřejněn červencový výsledek průmyslu - odhadujeme návrat k meziročnímu růstu, ale zejména vlivem nižší srovnávací základny. Za celý letošní rok počítáme přinejlepším se stagnací průmyslové výroby. Ke zlepšení vidíme prostor v příštím roce, což by mělo pomoci k cyklickému oživení celé tuzemské ekonomiky.





*** TRHY ***



Koruna



Koruna má za sebou i díky státnímu svátku ve Spojených státech poklidný start do nového týdne v těsné blízkosti 25,00 EUR/CZK. Překvapivé zlepšení nálady v tuzemském průmyslu (viz úvodník) na korunový trh příliš vzruchu nevyvolalo, stejně jako solidní plnění státního rozpočtu v srpnu. Dnes ráno ale musí být koruna ve střehu - zveřejněn bude odhad mezd za druhý kvartál, který bude pozorně sledovat ČNB. Ta podobně jako my očekává mírné zrychlení meziroční dynamiky ze 7,0 % na 7,2 %, což by byla pro korunu neutrální zpráva. Rizika jsou ale vzhledem ke mzdovým číslům z národních účtů vychýlená ve prospěch lehkého holubičího překvapení, tedy pomalejší růst nominálních mezd.



Eurodolar

Včerejší svátek v USA utlumil na počátku týdne většinu globálních trhů, což platilo i pro ten eurodolarový. Dnes se tedy dostanou do hry data, konkrétně pak ta americká v podobě indexu podnikatelské nálady v průmyslu (ISM). Tržní konsensus je nastaven poměrně nízko a tak je možné, že bude snadno překonán, což by dolaru teoreticky mohlo pomoci.