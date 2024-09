Nová cílová cena pro ČEZ, problémy automobilového průmyslu a inspekce letounů Airbus

dostal novou cílovou cenu. Evropský automobilový průmysl zažívá těžké období. A u luxusních značek to nevypadá o moc lépe. Cathay Pacific provádí inspekci svých letounů Airbus SE A350 poté, co zjistila vadu na palivovém vedení. Výpadek ropy z Libye vyrovnává navýšení produkce OPEC+ a akcie z obranného průmyslu ve Velké Británii se dostanou do pozornosti investorů poté, co Británie uvedla, že omezí 30 vydaných licencí na vývoz zbraní a vojenského materiálu do Izraele. Evropské futures se pohybují kolem nuly.



Futures na evropské akcie: Euro Stoxx 50 +0,0 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX +0,1 %.



mBank drží doporučení na na „hold“ a zvyšuje cílovou cenu na 926 Kč z 896 Kč.



Evropský automobilový průmysl zažívá těžké období. Vzhledem k tomu, že snahy kontinentu konkurovat v elektromobilech čínským rivalům a Tesle pokulhávají, německé a francouzské automobilky míří k ničivé vlně zavírání továren. poprvé ve své 87leté historii uvažuje o uzavření závodů v Německu. Vzhledem k tomu, že prodeje aut jsou v Evropě stále téměř o pětinu nižší než před pandemií, provozují výrobci aut, včetně , Stellantis a Renaultu, více než 30 továren na úrovních, které analytici považují za nerentabilní, vyplývá z údajů Just Auto.



A u luxusních značek to nevypadá o moc lépe. Pokles výdajů za luxus v Číně, kde společnosti od po Richemont a L’Oreal hlásí pokles tržeb, otřásl důvěrou investorů na celém světě. Nikde jinde není rozsah tohoto poklesu poptávky tak patrný jako v Hongkongu, který je po mnoho let oblíbenou destinací pro čínské zbohatlíky, kteří utrácejí za značkové kabelky a švýcarské hodinky. Nejlepší nákupní čtvrti v Hongkongu, které kdysi měly nejvyšší nájemné na světě, nyní zejí prázdnotou, protože čínští spotřebitelé mizí.



Cathay Pacific v úterý zrušila téměř všechny své pravidelné lety z Hongkongu do Singapuru, stejně jako řadu dalších po celé Asii poté, co objevila vadnou součást motoru na některých svých Airbusech SE A350. Společnost identifikovala poruchu u palivového vedení v letadle, které se v pondělí muselo vrátit z letu původně směřujícího do Curychu. Následná kontrola jejích letounů odhalila několik těchto součástek, které je třeba vyměnit. Linka Hong Kong-Singapur je pro Cathay klíčová.



Libyjská státní ropná společnost vyhlásila na poli El-Feel vyšší moc, přičemž eskalující boje již snížily produkci této země na polovinu. Přerušení dodávek z Libye může poskytnout OPEC+ prostor k obnovení určité produkce v příštím čtvrtletí, jak bylo plánováno. Brent se pohybuje u 77 dolarů za barel, zatímco West Texas Intermediate se obchoduje za necelých 74 dolarů, protože obavy ze slabé poptávky v Číně převažují nad narušením dodávek v Libyi.



Akcie obranného průmyslu mohou získat určitou pozornost, zejména ve Spojeném království. Země pozastaví některé zbrojní licence pro Izrael poté, co dospěla k závěru, že je využívá v Gaze, kde porušuje mezinárodní humanitární právo, řekl ministr zahraničí David Lammy. 30 pozastavených licencí se vztahuje na součástky používané ve stíhacích letounech F-16, vrtulnících, dronech a námořních systémech a také na předměty, které usnadňují pozemní cílení. Zatímco Spojené království poskytuje méně než 1 % izraelských zbraní a není státním dodavatelem, labouristická vláda – a před ní i ta konzervativní – se dostala pod rostoucí tlak, aby vývoz zbraní přezkoumala.





