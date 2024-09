Konec výsledkové sezóny: Goldman Sachs vybírá akcie k nákupu

Výsledková sezóna za druhé čtvrtletí se chýlí ke konci a vybrala několik akcií, kterým po jejich nejnovějších výsledcích věří. Mezi několik klíčových témat, která řídila tuto výsledkovou sezónu, patřila podle Goldmanů návratnost investovaného kapitálu (ROIC) u akcií s vysokými výdaji na umělou inteligenci a také zdraví amerického spotřebitele. Při pohledu do budoucna si Goldmani myslí, že monetizace investic souvisejících s umělou inteligencí je nejasná, zatímco online spotřebitelské výdaje se zpomalují a více se zaměřují na nezbytnou spotřebu.



V této souvislosti Goldmani vybrali několik akcií, o kterých si myslí, že mohou nejlépe ustát toto měnící se investičním prostředí, včetně e-commerce gigantu Amazonu a společnosti Uber pro sdílení jízd. Zde jsou některé z nich, přičemž všechny uvedené akcie mají hodnocení “nakupovat”.

Ticker Akcie Cílová cena Potenciál Předchozí závěr Maximum DKNG Draftkings Inc 34,50 0,61 33,89 34,54 SPOT Spotify Technology SA 342,88 2,15 340,73 343,51 META Meta Platforms Inc 521,31 3,15 518,22 523,54 UBER Uber Technologies Inc 73,13 0,89 72,24 73,42 GOOGL Alphabet Class A 163,38 1,60 161,78 163,66

Akcie Amazonu přidaly letos více než 17 %. Analytik Goldmanů Eric Sheridan poznamenal, že přestože varoval, že spotřebitelé pravděpodobně budou slevovat ze svých nákupních možností, má tento gigant dobrou pozici, aby díky svému rozsahu a obrovské platformě využil toho přesunu spotřebitelských výdajů.





"Věříme, že AMZN to vnímá jako příležitost získat podíl na trhu a propojit spotřebitele s nižšími cenami, vyšší rychlostí dodání a širším výběrem," napsal Sheridan. „Věříme, že podnikání AMZN s každodenními nezbytnostmi se stále rozrůstá do dvouciferných čísel a také zbytné/drahé zboží (např. elektronika) stále roste, ale pomaleji, než by tomu bylo v silnější ekonomice.“ Cílová cena Goldmanů 230 USD za akcii znamená 29% nárůst z pátečního závěru 178,50 USD.



Mateřská společnost Googlu Alphabet, další z tipů Goldmanů, v roce 2024 vzrostla o 17 %. Sheridan uvedl, že pozice této společnosti v AI a silné výnosy z jejího cloudového segmentu umožní Alphabetu „podporovat návratnost investice do AI“, přestože „probíhají debaty o intenzitě investičních výdajů“ a provozních trendech spojených s YouTube.





„Do budoucna očekáváme, že se debaty soustředí na schopnost nadále vykazovat stabilní/zrychlující se trendy výnosů, včetně toho, do jaké míry za nimi stojí výnosy základního byznysu oproti příspěvku AI služeb (včetně úrovně růst těchto příjmů), a pokračující růst kapitálových investic souvisejících s cloudovou infrastrukturou umožňující realizace oproti AI příležitostem s rostoucím zaměřením na ROIC mezi investory,“ doplnil Sheridan. Cílovka Goldmanů ve výši 217 USD na akcii naznačuje v příštím roce 33% růst.



Mezi další akcie, které Goldmani doporučili, patřily Uber a DraftKings.



Zdroj: CNBC