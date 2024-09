Rozbřesk: Proč se rozevírají nůžky mezi českým a německým průmyslem?

Poslední dva měsíce se nálada v českém průmyslu podle průzkumů Českého statistického úřadu poměrně překvapivě vylepšila. Jak moc brát tato čísla vážně, by měl ukázat tento týden také výsledek zářijového indexu nákupních manažerů v českém průmyslu. Pokud ukáže i on podruhé v řadě vylepšení, půjde o zajímavý signál - Česko jako by začalo ignorovat setrvalý pokles nálady v německém průmyslu, kde nálada v září spadla do blízkosti ročních minim. Je to vůbec představitelné?



Při pohledu na srpnový výkon segmentu automotive to nelze zcela vyloučit. Zdá se, že po slabším jaru se výroba automobilů v Česku ve druhé polovině léta opět rozeběhla. Po konci červencové závodní dovolené se rozběhla velmi svižně zejména výroba ve Škodě Auto a díky ní a Toyotě byla výroba v srpnu o více než 20 % vyšší než před rokem. A zajímavé je, že poprvé v srpnu také meziročně viditelně vzrostla výroba elektro-mobilů. Právě slabá poptávka po elektro-vozech trápila v posledních měsících i většinu českých výrobců včele se Škodou Auto. Hospodářské noviny v této souvislosti citují člena představenstva zodpovědného za výrobu Andrease Dicka: „Situace je taková, že trh se nevyvíjí tak, jak jsme plánovali. Dá se říci, že je to chybný odhad z doby před čtyřmi lety, který těžko můžeme vzít zpátky, ale snažíme se co nejrychleji situaci napravit“.



Na druhé straně by nebylo moudré z jednoho měsíce dělat ukvapené závěry, zvláště když v září se nálada v německém a francouzském průmyslu výrazně zhoršila. Velká část českého segmentu automotive je subdodavatelsky navázána na zahraniční evropské výrobce a jejich potíže na ně určitým způsobem musí dosáhnout. Navíc průmysl není jen automotive. V posledních měsících se zhoršila také globální nálada v průmyslu (globální PMI) a zdá se, že některá cyklická odvětví (jako například strojírenství) drží při zemi slabá investiční poptávka. Ta je kromě jiného také důsledkem “boje s inflací” a stále relativně vysokých úrokových sazeb jak v eurozóně, tak i v USA. To se v minulých měsících odráželo také na slabém výkonu českého strojírenství a některých subdodavatelských odvětví (například zpracovatelů kovů).



Pokud tedy v tomto týdnu uvidíme pozitivní výsledek indexu nákupních manažerů v českém průmyslu, bude to sice dobrá zpráva ukazující na relativně vysokou aktuální kondici některých oborů (automotive), na otevírání “šampaňského” to však nebude. Bez výraznějšího obratu u sousedů bude české průmyslové oživení “jen klopýtat”.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se dál drží pod lehkým tlakem a osciluje v blízkosti 25,15 EUR/CZK. V tomto týdnu může z domácích událostí sledovat zítřejší výsledek domácích PMI - pokud podobně jako podnikatelská nálada podle ČSÚ zaznamená mírné vylepšení, může to být pro korunu lehké plus. Na druhou stranu hlavní pozornost i na české scéně nakonec přitáhne reakce globálních trhů na páteční statistiky z amerického trhu práce.



Eurodolar

Eurodolar zatím jen velmi opatrně reaguje na poměrně výrazná makroekonomická překvapení v podobě nízkých inflačních čísel z eurozóny a naopak pozitivních konjunkturálních dat z USA.

Zastavme se nejprve u evropské inflace, která v září výrazně zpomalila ve Francii a Španělsku. Pokud něco podobného zopakuje i dnes německá inflace, tak snížení sazeb ECB v říjnu je zcela jistě na stole. A to pro eurodolar nemusí být příznivý scénář.

Dalším faktorem, který hraje proti eurodolaru jsou silná americká konjunkturální data. V pátek to byl srpnový zahraniční obchod, který posunul nowcasty amerického HDP pro 3. kvartál vzhůru (ten náš skoro ke 4 %). Dnes odpoledne budou v centru pozornosti počty otevřených pracovních pozic a index podnikatelské nálady v průmyslu ISM. Pokud se i tato čísla vylepší, má dolar rovněž zaděláno na posílení.



Akcie

Americké akcie a především sektor technologií na závěr minulého týdne odevzdaly část zisku. Společnost Costco Wholesale Corp propadla o 1,8 % i přes report výsledků, který překonal odhady Wall Street. Čína přitvrzuje v technologickém sporu a apeluje na místní společnosti, aby nevyužívaly čipy od Nvidie. Tato hvězda kapitálového trhu z posledních měsíců tak v pátek oslabila o 2,2 %. Nedařilo se ani dalším společnostem ze sektoru. Například Taiwan Semiconductor Manufacturing propadl o 4,7 % a AMD o 1,9 %. Nadále se ale dařilo čínským akciím. Alibaba narostla o 2,2 % a automobilka Nio dokonce o 12,8 %.