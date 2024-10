Rozbřesk: Slabý forint nedovolí MNB pokračovat v cyklu snižování úrokových sazeb

Maďarské vládní dluhopisy a forint jsou na trzích ve střední Evropě nejviditelnějšími oběťmi prudkého nárůstu dolarových úrokových sazeb v posledních několika dnech. Jestliže dluhopisy jsou ve světě pod tlakem všude, tak ztráty forintu opravdu vyčnívají - mezi měnami emerging markets jde o vůbec nejhůře performující měnu za poslední měsíc. Asi nepřekvapí, že takto nepříznivý vývoj bude muset maďarská centrální banka (MNB) zohlednit při aplikaci své měnové politiky. Ten okamžik přijde dnes odpoledne, kdy o novém nastavení měnové politiky bude rozhodovat bankovní rada MNB.



Ještě před 14 dny se přitom zdálo, že MNB má díky zářijovému poklesu inflace (na 3,0 % meziročně) jasně našlápnuto k dalšímu snížení základní úrokové sazby. Nicméně nově oznámená prorůstová fiskální opatření Orbánovy vlády, která povedou ke stimulaci domácí poptávky, byla pro MNB prvním (domácím) signálem, že pokračovat v cyklu uvolňování měnové politiky nebude žádoucí. Když se k výše uvedenému přidalo oslabování forintu, tak se nad snižováním oficiálních úrokových sazeb v Maďarsku začala rychle stahovat mračna. Vše završilo vystoupení vlivného viceguvernéra MNB B. Virága, který uvedl, že nastavení globálních trhů vůči maďarským aktivům je méně přátelské (aneb riziková prémie roste). Virág pak specificky vyzdvihl významnou roli, kterou hraje kurzový kanál při dezinflačním procesu. A do něj rozhodně nezapadá slabý forint, který může generovat vyšší inflační očekávání a tím fakticky negovat dosažení inflačního cíle na udržitelné úrovni.



V praxi to tedy znamená, že MNB dnes přeruší cyklus snižování úrokových sazeb, takže základní sazba v Maďarsku bude ponechána na úrovni 6,50 %. Zároveň lze očekávat i náležitě jestřábí komentář MNB, který bude implikovat, že půjde o delší pauzu, která bude možná trvat až do konce tohoto roku.





*** TRHY ***



Koruna

Nálada na globálních trzích koruně aktuálně podle očekávání příliš neprospívá a ta zůstává v lehké defenzivě - včera se měnový pár dostal do okolí 25,30 EUR/CZK.

V nejbližších seancích nečekáme výrazné zlepšení - nervozita před blížícími se americkými volbami bude patrná na většině rizikových aktiv potenciálně citlivých na růst amerických tržních sazeb.



Eurodolar

Dolar postupně sbírá body proti euru s tím, jak jdou úrokové sazby v USA vzhůru. Výnos desetiletého dluhopisu americké vlády již atakuje hranici 4,20, přičemž pravděpodobnost snížení sazeb na prosincovém zasedání Fedu již klesla na 64 %.

Dnešní kalendář makroekonomických událostí je prakticky prázdný, když obsahuje jen vystoupení několika centrálních bankéřů (z ECB a Fedu).