Rozbřesk: Trhy se oklepaly z výrazných výprodejů a čekají na “signály” z byznysu

Trhy se včera oklepaly z masivních pondělních výprodejů poté, co Donald Trump řekl, že nehodlá předčasně odvolat šéfa Fedu J. Powella. Je to však trochu podobná “písnička” jako v případě odložených recipročních cel. Americký prezident od nich ustoupil až po extrémním tlaku trhů (a pravděpodobně i lokálního byznysu), je však dál přesvědčený, že vysoká cla jsou pro Spojené státy správnou cestou. A pravděpodobně bude usilovat v budoucnu o jejich další zvýšení. Šéfa amerického Fedu sice v tuto chvíli nechce odvolat, ale spíše proto, že by vstupoval do zdlouhavých právních sporů s nejistým výsledkem a J. Powellovi stejně příští rok mandát vyprší. To však neznamená, že nebude dál tlačit na americký Fed, aby snižoval úrokové sazby – je nadále přesvědčen, že Fed má ekonomice “pomoci” nehledě na pro-inflační dopad jeho masivní celní ofenzívy.



Sečteno, podtrženo, Donald Trump u Fedu stejně jako u cel pouze ustupuje z nejextrémnějších pozic, ale nemění směr svého uvažování. Negativní hospodářské dopady skrze slabší zahraniční obchod a pokles investiční aktivity na sebe pravděpodobně nenechají dlouho čekat.



Trhy proto začnou v nejbližších týdnech kromě “povinné četby” sociálních sítí Donalda Trumpa luštit také první výsledky dubnových podnikatelských nálad. Právě na nich by se mělo ukázat, jak hluboký zásah dostala investiční a exportní důvěra.



Dnes dostaneme ochutnávku předběžných odhadů indexů nákupních manažerů z Japonska a Evropy, zítra se přidá střední Evropa a další významné asijské ekonomiky včetně Koreji. Investoři by měli sledovat zejména dopad do subindexu zahraničních objednávek – v uplynulém měsíci právě tam zažily největší poklesy Kanada a Mexiko, které jsou před ostatními zeměmi v lehkém předstihu.



První ranní zprávy z Japonska zatím přinášejí trhům spíše lehkou úlevu – přes viditelný pokles nového exportního byznysu zatím celková důvěra v ekonomice zůstává relativně příznivá (zejména díky sektoru služeb). Uvidíme, co přinese později během dne Evropa…





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se drží opět na dostřel od 25,00 EUR/CZK a vyčkává na nové impulsy. Klidnější globální akciové trhy ji mohou hrát lehce do karet, stejně jako opatrná rétorika z ČNB – včera viceguvernér Jan Frait hovořil o tom, že je stále mentálně nastaven na sazby v blízkosti 3,5 % ve druhé polovině roku (což je o něco více, než v tuto chvíli odhaduje trh). Jinak bude česká koruna také sledovat výsledky dubnových PMI (viz úvodník).



Eurodolar

Americký prezident Trump včera korigoval svoje výroky na adresu šéfa Fedu a rovněž ohledně výše celních sazeb na Čínu, což všeobecně prospělo americkým aktivům a dolaru (více viz úvodník).

Eurodolar nicméně mohou zajímat i zprávy z Ukrajiny, neboť ruský prezident dal údajně najevo, že je ochoten zastavit ofenzivu na současných liniích fronty.

A konečně ve hře mohou být i data, když v eurozóně budou dnes dopoledne reportovány indexy podnikatelských nálad v USA.



Akcie

Druhá seance v tomto týdnu na trzích v USA dala investorům opět naději, že špatné časy jsou střídány těmi lepšími a v úterý to bylo hlavně k nadějím, že obchodní dohoda mezi USA a Čínou bude brzy podepsána. Včera reportovala telekomunikační společnost Verizon. Čistý zisk na akcii v prvním kvartále překonal odhady analytiků o 3,66 %, a to vše při tržbách 33,48 mld. USD. Akcie Verizon přidaly 0,58 %. Výrazný růst si připsaly akcie automobilky Tesla, jejíž akcie vzrostly o zhruba 4 %. Na svých historických maximech se obchodovala streamovací společnost Netflix, která v minulém týdnu představila prozatímní rekordní zisk. Akcie posílily přibližně o 5 %. Wall Street závěr: DJIA +2,7 %, SPX 500 +2,5 %, Nasdaq Composite +2,7 %.