Maersk navýšil celoroční výhled, komentáře z Fedu hovoří ve prospěch mírnějších snížení sazeb a futures jsou smíšené

Moneta ve čtvrtek zveřejní své výsledky. Gevorkyan upsal druhou tranši emise pětiletých zelených dluhopisů. Ruský prezident bude hostit největší setkání světových vůdců v zemi od invaze na Ukrajinu, zatímco země G7 připravují půjčku Ukrajině vyplacenou ze zmrazených ruských aktiv. Opatrné komentáře Fedu o mírnějším tempu uvolňování měnové politiky zatemnily vyhlídky na zisky obchodníků s dluhopisy po celém světě. Dánský námořní dopravce Maersk zvedl celoroční výhled zisku a futures jsou smíšené.



Moneta zveřejní své výsledky za 3Q24 ve čtvrtek 24. října 2024. Patria očekává čistou úrokovou marži ve výši 2,21 mld. Kč, výnosy z poplatků ve výši 755 mil. Kč a čistý zisk 1,51 mld. Kč.



Společnost GEVORKYAN, a.s. úspěšně upsala druhou tranši emise pětiletých zelených dluhopisů GEVORKYAN 7,11/2029 (ISIN CZ0000002159). O emisi druhé tranše společnost informovala 18.9., přičemž lhůta pro upisování běžela do 4.10.2024. Úpisem druhé tranše tak společnost navázala na úspěšný úpis první tranše v březnu 2024 o objemu 22,5 mil. EUR. Finální objem druhé tranše byl ve výši 7,5 mil. EUR, přičemž poptávka silně převyšovala nabídku. Celkový objem dluhopisu GEVORKYAN 7,11/2029 po upsání celé druhé tranše tak činí avizovaných 30 mil. EUR. Dluhopis je kótován na pražské burze.



Ruský prezident bude hostit největší setkání světových vůdců v zemi od invaze na Ukrajinu. Kreml se chopí příležitosti, aby se postavil USA a jejich spojencům. Dnes bude Putin mluvit s indickým premiérem Narendrou Modim a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.



Spojené království půjčí Ukrajině 2,3 miliardy liber na nákup vojenského vybavení, které zaplatí ze zisků vytvořených zmrazenými ruskými aktivy. Volodymyr Zelenskij řekl, že USA poskytnou 800 milionů dolarů na financování výroby dronů. Také evropští poslanci budou dnes na plenární schůzi ve Štrasburku hlasovat o půjčce Ukrajině v objemu až 35 miliard eur. Evropská komise půjčku připravila v rámci dohody skupiny zemí G7, které chtějí Kyjevu poskytnout až 50 miliard dolarů krytých výnosy ze zmrazeného ruského státního majetku.



Opatrné komentáře představitelů americké centrální banky o tempu uvolňování měnové politiky zatemnily vyhlídky na zisky obchodníků s dluhopisy po celém světě. Neel Kashkari a Jeffrey Schmid naznačili, že upřednostňují snižování pomalejším tempem, zatímco Mary Daly uvedla, že očekává, že centrální banka bude nadále snižovat sazby, aby chránila ekonomiku před oslabením trhu práce.



Dánský námořní dopravce Maersk zvedl celoroční výhled zisku. Nově očekává zisk před úroky, zdaněním a odpisy (EBITDA) 11 až 11,5 miliardy dolarů oproti dříve udávaným devíti až 11 miliardám dolarů. Těží ze silné poptávky a přetrvávajícího narušení lodní dopravy v Rudém moři.



HSBC jmenovala Pam Kaur jako finanční ředitelku skupiny a uvedla, že od 1. ledna zjednoduší svou organizační strukturu. Americké akcie společnosti vzrostly poté, co tržby společnosti z cloudu v minulém čtvrtletí vyskočily o 25 % díky nabídce AI. A představil nový polovodič.