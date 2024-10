Rozbřesk: Česká koruna zatím odolává tlaku a vyčkává na americké volby a ČNB

Zatímco polský zlotý i maďarský forint byly v posledních dvou týdnech pod tlakem, česká koruna zůstala “jen” v lehké defenzivě. Nervozita před americkými volbami a vyšší americké výnosy korunu držely v napětí a zabránily ji reagovat pozitivně na některé jiné impulsy – relativně slušná domácí čísla nebo holubičí zprávy z ECB. Na druhou stranu na rozdíl od forintu a zlotého zůstává pouze uzamčena v pásmu 25,20-25,30 EUR/CZK. Co čekat dál?



V základním scénáři předpokládáme v následujících 6-12 měsících velmi pozvolné zisky české měny, které však stojí hned na několika předpokladech. Za prvé, ČNB zastaví cyklus snižování sazeb v únoru (na 3,5 %), zhruba o jeden až dva kvartály dříve, než dosáhne dna ECB. Za druhé, v příštím roce začne k růstu HDP výrazněji přispívat i exportně orientovaný průmysl, který letos v řadě významných sektorů klopýtá (například strojírenství). To by se mohlo odrazit i v nárůstu aktivity na devizovém trhu. A za třetí, korunu výrazněji neohrozí geopolitická rizika a zejména pak výsledek amerických voleb. Zatím (jak jsme psali výše) si oproti regionu poradila s nejistotou spojenou s americkými volbami relativně dobře. Pokud by však došlo na scénář vítězství Donalda Trumpa a plné kontroly Kongresu republikány, předpokládáme další výrazný nárůst amerických výnosů, který by dopadl negativně i na českou měnu.



Sečteno, podtrženo, předpokládané zisky české měny může řada věcí ohrozit. Výrazně moudřejší budeme bezesporu uprostřed listopadu, kdy budeme znát jak výsledek amerických voleb, tak i novou prognózu ČNB. Z té by mělo jít kromě jiného vyčíst, jak plánuje centrální banka zareagovat na výraznou revizi evropských sazeb. A pak koruna pravděpodobně s větší jistotou bude moci určit směr dalšího pohybu…





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna zůstává v pásmu 25,20-25,30 EUR/CZK a i když v posledních dnech lehce zpevnila, nejistota před americkými volbami a ČNB ji pravděpodobně v nejbližších seancích nepustí k výraznějším pohybům. V příštím týdnu může být zajímavé sledovat výsledek HDP za Q3, který podle nás dopadne relativně solidně (+0,4 % q/q). bude to ovšem lehce za očekáváním ČNB, a proto do listopadového zasedání a zveřejnění nové prognózy nečekáme výraznější pohyby.



Eurodolar

Eurodolar včera částečně smazal předchozí ztráty, k čemuž mu pomohlo zlepšení podnikatelské nálady v Německu, opatrnější rétorika ECB a také pokles dolarových sazeb. Pokud tedy jde o německá PMI, tak ty vykázaly nečekané zlepšení (kompozitní 48,4 ze 47,5 vs. 47,6) a přispěly ke stabilizaci podnikatelské aktivity na úrovni EMU v řadě (kompozitní 49,7 ze 49,6). To může být důležité pro ECB, odkud již včera také zazněly hlasy proti úvahám o snížení sazeb o 50 bazických bodů.

Dnes si trh zopakuje čísla za německou podnikatelskou náladu v podobě indexu Ifo. V USA by kromě pokračující výsledkové sezóny mohly být zajímavým číslem zakázky na zboží dlouhodobé spotřeby, které budou jedním z posledních údajů, jež může ovlivnit výsledek HDP za 3. kvartál (bude příští týden).



Akcie

Zámořský index Nasdaq se včera podíval o 0,8 % vzhůru a mohutně mu k tomu pomohla akcie společnosti Tesla, která posílila o 21,9 %. Společnost Boeing poklesla o další 1,2 %. Naopak se dařilo dopravní společnosti United Parcel Service, která po pozitivních výsledcích narostla o 5,3 %. Šetření spotřebitelů se propsalo do podnikání výrobce hraček Hasbro. Propad prodejů byl prudší, než se čekalo, a na to konto tato akcie propadla o 6 %. Technologická IBM taktéž zaostala za očekáváním, což připisuje na vrub nižších výdajů společností na projekty nezahrnující umělou inteligenci. Propadla proto o 6,2 %.