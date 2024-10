CNBC: Preference kandidátů na prezidenta USA zůstávají vyrovnané, v ekonomických tématech Trump výrazně vede

Necelé dva týdny před prezidentskými volbami ve Spojených státech zůstávají preference obou kandidátů téměř vyrovnané. V ekonomických otázkách si ale výrazně lépe vede kandidát Republikánské strany Donald Trump, ukazují výsledky průzkumu CNBC All-America Economic Survey. Respondenti obecně věří, že pokud bude prezidentem Trump, budou na tom finančně lépe.



Ačkoliv od srpnové sondáže se toho v názorech voličů až tak příliš nezměnilo, mezi klíčovými skupinami lze pozorovat významné posuny, píše CNBC. Na celostátní úrovni si bývalý prezident Trump drží na současnou viceprezidentku a kandidátku Demokratické strany Kamalu Harrisovou náskok 48 ku 46 procentům, což je v rámci chybovosti průzkumu 3,1 procentního bodu.



V nerozhodnutých státech, takzvaných swing states, kde nelze výsledky voleb spolehlivě předvídat, vede Trump poměrem 48 ku 47 procentům, v rámci chybovosti čtyři procentní body pro tuto část průzkumu.



Průzkum se konal od 15. do 19. října na vzorku 1000 voličů z celých Spojených států. Celostátní vzorek zahrnoval 186 voličů z nerozhodnutých států Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Severní Karolína, Pensylvánie a Wisconsin. Dotazováno tam bylo ještě dalších 400 voličů, celkový vzorek tak v těchto státech činil 586 respondentů.



Jak na celostátní úrovni, tak v nerozhodnutých státech jsou ekonomická témata pro voliče klíčová. Trump si udržuje náskok u voličů, pro které je důležitá otázka inflace a obecně řešení ekonomických problémů, které trápí střední třídu. Poměrem 42 ku 24 procentům pak respondenti uvedli, že pokud vyhraje volby Trump, budou na tom finančně lépe. Pro 29 procent dotázaných se finanční situace nezmění bez ohledu na to, kdo ve volbách zvítězí.



Dotázaní voliči, pro které je inflace a životní náklady hlavním tématem, dávají Trumpovi náskok 13 procentních bodů. Průzkum také ukázal, že Trump má náskok 35 procentního bodů mezi voliči, kteří se nejvíce obávají přistěhovalectví, a 19 procentních bodů v otázce kriminality a bezpečnosti.



Harrisová vede v různých druhořadých otázkách, v oblastech velkého zájmu, které jsou ale pod úrovní ekonomiky. Patří mezi ně například náskok 31 procentních bodů mezi voliči, pro které je důležitá problematika potratů, náskok devět bodů v otázce ochrany demokracie, osm bodů u problematiky zdravotní péče a 60 bodů v otázce změn klimatu.



Prezidentské volby se v USA konají v úterý 5. listopadu. Trump usiluje o návrat do Bílého domu, kde byl jako prezident v letech 2017 až 2021. Viceprezidentka Harrisová získala nominaci Demokratické strany krátce poté, co nynější prezident Joe Biden v červenci kandidaturu za znovuzvolení vzdal.