Jan Procházka: ČNB může pokračovat ve snižování sazeb, musí si ale dát pozor na nová ohniska inflace

Česká národní banka může pokračovat v uvolňování měnové politiky v podmínkách slabšího růstu v zahraničí a pomalého oživení domácí poptávky, ale musí si dávat pozor na ohniska inflace, zejména v sektoru služeb, uvedl člen rady ČNB Jan Procházka

Centrální banka od prosince snížila svou hlavní úrokovou sazbu o 275 bazických bodů, čímž dosáhla úrovně 4,25 %. Na posledních dvou zasedáních se rozhodla pro snížení o 25 bazických bodů, tedy menší než na předchozích zasedáních. Trhy očekávají další snížení na příštím zasedání 7. listopadu, kdy bude banka také hodnotit aktualizovaný ekonomický výhled. Slabší růst v Německu a nižší tržní sazby v eurozóně pravděpodobně posunou některé prognózy níže, uvedl Procházka.

„Pro rok 2025 máme prognózu růstu HDP ve výši 2,8 %, což je nad potenciálem, a já si prostě nemyslím, že růst bude tak vysoký,“ řekl ve středečním rozhovoru. Podle Procházky mezi spotřebiteli přetrvává „špatná nálada“, která je patrná v maloobchodním sektoru, ale „lidé by se neměli obávat, že přijde recese“.

Vzhledem k tomu, že spotřebitelská poptávka je po prudkém nárůstu inflace v posledních letech stále slabá, vzrostla česká ekonomika ve druhém čtvrtletí meziročně o 0,6 % a centrální banka předpokládá, že v roce 2024 jako celek vzroste o 1,2 %. Co se týče inflace, ceny v sektoru služeb nadále rostou přibližně 5% tempem, což udržuje celkovou inflaci nad 2% cílem, i když v tolerančním pásmu banky. „Ekonomika je slabá a na vnější frontě se to bude zhoršovat – to je důvod, proč bychom potenciálně mohli (politiku) ještě více uvolnit,“ řekl Procházka. „Na druhou stranu... (rostoucí) ceny služeb nejsou jen chvostem inflační vlny, ale mohou být i novým ohniskem. Proto musíme být opatrní.“

Procházka uvedl, že rozhodnutí budou přijímána na základě jednotlivých zasedání, přičemž se bude posuzovat zahraniční vývoj a dopad na korunovou měnu, která je vůči euru od začátku roku o 2 % níže. „Máme v úmyslu pokračovat v uvolňování, ale nehodlám uvolnit brzdu úplně,“ řekl Procházka a dodal, že inflace v prosinci pravděpodobně překoná 3 %, než se uvolní zpět v rámci tolerančního pásma banky.

Členové bankovní rady ČNB budou také diskutovat o dopadu svého rozhodnutí zdvojnásobit výši povinných minimálních rezerv bank uložených bezúročně u centrální banky na 4 %. Procházka uvedl, že toto rozhodnutí je v tuto chvíli jednorázové a banka neočekává, že by ovlivnilo vývoj úrokových sazeb.

Uvedl také, že očekává úpravy ve způsobu, jakým banka řídí svou měnovou politiku, a to na základě tří probíhajících externích hodnocení. Doporučení by mohla zahrnovat zlepšení způsobu tvorby a komunikace prognóz a politických rozhodnutí, což by mělo vést k „větší konzistenci ekonomického příběhu a menší citlivosti na nové informace“, řekl Procházka. Přezkumy přišly poté, co se bankovní rada na přelomu let 2022 a 2023 rozhodla, že se při některých rozhodnutích nebude řídit modelem banky. „Očekávám změnu,“ řekl Procházka. „Bude to evoluční proces.“

