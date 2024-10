„SliboTesla“ pomohla trhům k růstu

Zámořský index Nasdaq se dnes podíval o 0,8 % vzhůru a mohutně mu k tomu pomohla akcie společnosti , která posílila o 21,9 %. tentokrát reportovala robustní zisk za třetí kvartál. Pozitivní překvapení na straně zisku bylo taženo především zlepšenými maržemi. Ty se posunuly z 14,7 % dosažených v předchozím kvartále na 17,05 %. Mezitím konsenzus analytiků očekával zlepšení pouze na 15,1 %. Zlepšující se marže umožnila Elonu Muskovi naslibovat klasické překvapení pro investory v blízké budoucnosti – tedy že se vrátí dokonce ke 20 % a zároveň očekává růst tržeb v příštím roce o 20 – 30 %. Především bombastický výhled tak táhne cenu akcií vzhůru, bez ohledu na to, že Muskovi predikce bývají často nadsazené (především co se časového horizontu týče). byla tak první společností z takzvané skupiny „Magnificent Seven“ a v příštím týdnu ji budou následovat společnosti Alphabet, , Meta Platforms a . V této výsledkové sezoně prozatím reportovalo výsledky 29 % společností z indexu S&P 500 a z nich 81 % překonalo pozitivně očekávání analytiků.



Společnost poklesla o další 1,2 %. Stávkující odbory opět odmítly návrh společnosti na dohodu. Naopak se dařilo dopravní společnosti Service, která po pozitivních výsledcích narostla o 5,3 %. Šetření spotřebitelů se propsalo do podnikání výrobce hraček . Propad prodejů byl prudší, než se čekalo, a na to konto tato akcie propadla o 6 %. Technologická taktéž zaostala za očekáváním, což připisuje na vrub nižších výdajů společností na projekty nezahrnující umělou inteligenci. Propadla proto o 6,2 %.