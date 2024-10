ČEZ a Rolls-Royce uzavírají strategické partnerství na vývoj reaktorů, investoři očekávají rušný týden před americkými volbami a futures jsou zelené

Ministr průmyslu Vlček věří, že exit z uhlí v roce 2033 je reálný. a SMR dnes podepíší strategickou spolupráci na vývoji malých modulárních reaktorů. Trhy se připravují na možný návrat Donalda Trumpa do Bílého domu a mezitím čekají na výsledky velkých jmen Big Techu. ECB dosáhla pokroku při snižování inflace. oznámila zpětný odkup akcií za 3 miliardy USD. Německá vládnoucí koalice čelí možnému rozpadu. Japonský jen posílil po slibu premiéra Išiby obnovit politickou stabilitu a evropské futures jsou zelené.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,4 %, FTSE 100 +0,3 % a DAX +0,3 %.



Ministr průmyslu Vlček je přesvědčen, že datum pro exit z uhlí v roce 2033 je reálné a že modely neukazují žádný dopad na cenu elektřiny. Velkou příležitost vidí také ve využití zelených peněz pro rozvoj českého průmyslu.



Zástupci polostátní energetické společnosti dnes podepíšou s firmou SMR strategickou spolupráci při vývoji malých modulárních reaktorů. Slavnostního podpisu, který se uskuteční v Kramářově vile, se zúčastní také premiér Petr Fiala (ODS). Server Novinky.cz v minulém týdnu uvedl, že v britské společnosti koupí podíl v hodnotě několika miliard korun.



Pro investory bude tento týden rušný. Začíná odpočítávání do amerických voleb, přičemž se očekává, že korporátní zisky a ekonomická data také pomohou v blízké budoucnosti diktovat směřování trhu. Jen několik dní předtím, než zasedne Fed, aby rozhodl o vhodném tempu snižování sazeb, ukazují data odolnost americké ekonomiky a dočasné zadrhnutí v růstu pracovních míst.



Trhy se připravují na potenciální návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, přičemž většina hlavních průzkumů veřejného mínění ukazuje, že preference s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou jsou dost vyrovnané. Kryptospolečnosti prudce rostou a bitcoin poprvé od června překonal hranici 71 000 USD v sázce na to, že vítězství Trumpa bude pro tyto akcie a bitcoiny výhodnější ve srovnání s jeho demokratickou soupeřkou, zatímco prezidentství Harrisové by přineslo o něco větší úlevu nákladům na bydlení. Přibližně 38 % respondentů podle průzkumu Bloombergu očekává, že akcie za rok od nynějška zrychlí za republikánského kandidáta, oproti 13 % za demokratického.



Investoři očekávají výsledky firem, které tvoří téměř 42 % tržní kapitalizace indexu S&P 500, včetně několika velkých technologií, jako jsou , a Meta Platforms.



Evropská centrální banka udělala významný pokrok při snižování inflace, ale podle viceprezidenta Luise de Guindose ještě nemůže vyhlásit vítězství. Řekl, že výhled inflace obklopují značná rizika. ECB může sazby dále snížit, přičemž Capital Economics předpovídá depozitní sazbu ve výši 1,5 % do poloviny roku 2025.



HSBC oznámila zpětný odkup akcií za 3 miliardy USD poté, co vykázala 9,9% zisk před zdaněním ve výši 8,48 miliardy USD. Banka vrátila za posledních 18 měsíců akcionářům 34,4 miliardy dolarů a očekává posílení obchodování v Hongkongu po čínských stimulačních opatřeních.



Německá vládnoucí aliance tří stran v současné době existuje možná už jen jménem. V zákulisí Berlína se hovoří o rozpadu, a to ještě před plánovanými volbami v září příštího roku. Někteří vysocí úředníci uvažují, že jediná věc, která může zachránit tuto koalici, je faktor strachu, který by byl důsledkem vítězství Donalda Trumpa při návratu do Bílého domu.



Na měnových trzích posílil japonský jen poté, co japonský premiér Šigeru Išiba slíbil obnovit politickou stabilitu ve snaze udržet si moc poté, co se jeho vládnoucí koalici nepodařilo získat většinu v dolní komoře. Obchodníci také čekají na rozhodnutí japonské centrální banky, které má přijít koncem tohoto týdne. Údaje ukázaly, že japonský trh práce se v září utáhl, což naznačuje trvalý tlak na společnosti, aby zvýšily mzdy.