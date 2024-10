Mýty o trhu podle Invesco: Volby mají na trhy zásadní vliv

Na vybrané mýty o fungování akciových trhů a vztazích kolem nich se zaměřuje komentář Kristiny Hooper, vedoucí stratéžky pro globální trhy Invesco. Dnes se podíváme na čtvrtý a poslední z nich: Volby mají na trhy zásadní vliv.

Vysoce aktuální a vhodné téma vzhledem k tomu, že do prezidentských voleb v USA zbývají pouhé dva týdny. Volby sice mohou způsobit krátkodobou volatilitu, ale v delším časovém horizontu nemají na trhy zpravidla výrazný vliv, trdí Hooper.



Například v USA vykázal index S&P 500 od roku 1929 až na výjimky kladné výnosy u většiny vlád. Vzácnými výjimkami byly prezidentské vlády, které skončily hlubokou recesí: prezidentství Herberta Hoovera, Richarda Nixona a George W. Bushe. Všechna ostatní prezidentská období od roku 1929 vykazovala roční zisky na akciovém trhu ve výši téměř 10 % nebo více, ačkoli mnohá z nich se potýkala se značnou volatilitou.



Je také důležité zdůraznit, že trhy se v minulosti nevyvíjely tak, jak by se dalo očekávat vzhledem k politice vládnoucí strany. Například v letech 2021 a 2022 podepsal prezident Joe Biden tři významné zákony, které vyčlenily značné finanční prostředky na výdaje na infrastrukturu. Nicméně jak sektor materiálů, tak sektor průmyslových podniků v roce 2023 nedosáhly výkonnosti indexu S&P 500–a to i přesto, že tato legislativa pomohla od roku 2022 podpořit velmi významné stavební výdaje USA na nebytové stavby.



Skutečnost je taková, že z historického hlediska záleží na měnové politice mnohem více než na tom, kdo je v Bílém domě, pokud jde o trhy. Například výkonnost indexu S&P 500 úzce souvisí s cykly měnové politiky, přičemž silná výkonnost je obvykle výsledkem konce cyklu zpřísňování měnové politiky Fedu. V šesti z posledních sedmi cyklů zpřísňování sazeb zaznamenal index S&P 500 dvouciferné zisky v období jednoho roku po posledním zvýšení sazeb. Přes veškerou pozornost věnovanou volbám to byla historicky měnová politika, která měla pro trhy větší význam.



Nyní je jednou z oblastí trhů, která může být volbami ovlivněna, oblast státních dluhopisů. Fiskální deficity a celková velikost státního dluhu začínají být pro některé investory do státních dluhopisů důvodem k obavám, a proto se podle mého názoru zlato stalo pro mnoho investorů třídou aktiv, která je tzv. „bezpečným přístavem“.