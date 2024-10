Co je špatně s Nasdaqem? Býčí trh dostává další ránu?

Wall Street v říjnu pokořovala další rekordní maxima, ale podle Raymonda Jamese začíná být do očí bijící absence jednoho velkého indexu.



Kvantitativní a technický stratég Javed Mirza v poznámce pro klienty upozornil, že Nasdaq 100 nepřekonal od července žádné maximum. Relativní zvolnění na tomto indexu je možná známkou toho, že je širší býčí trh pokraji vstupu do nové fáze – a také je blízko vrcholu, domnívá se Mirza.



„Nasdaq 100 je dobrým zástupcem „rostoucí“ oblasti trhu a tato negativní divergence naznačuje, že se manažeři portfolia začali odklánět od oblastí trhu, které jsou více orientované na růst, což je v souladu s posunem do pozdních fází aktuálního 4letého cyklu. Nasdaq 100 se nedokázal vyšplhat zpět na maxima, která nastavil v červenci, přestože indexy S&P 500, TSX Composite i Dow Jones Industrials zaznamenaly nová historická maxima,“ napsal Mirza.





V pondělí se Nasdaq 100 obchodoval asi 2 % pod svým rekordním závěrem a technické ukazatele naznačují, že tuto mezeru v dohledné době neuzavře. „Nasdaq 100 právě spustil nový krátkodobý signál ‚mechanického prodeje‘, čímž se odchyluje od ostatních severoamerických akciových indexů,“ dodal Mirza.



Zvolnění na Nasdaq 100 není jediným faktorem, který poukazuje na novou fázi býčího trhu. Mezi další signály patří index volatility Cboe (VIX), jehož minima se posouvají čím dál výše, kanadský TSX Composite, který překonává index S&P 500, a čtvrtým bodem je ropa WTI, která se pohybuje nad 94 USD za barel, doplnil Mirza.

Pravdou ale je, že i pozdní fáze býčího trhu mohou trvat poměrně dlouho.



Zdroj: CNBC