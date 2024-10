Lufthanse klesl provozní zisk o devět procent, potýká se s konkurencí, náklady a nejistotou na Blízkém východě

Největší německé letecké společnosti ve třetím čtvrtletí meziročně klesl provozní zisk o devět procent na 1,3 miliardy eur (zhruba 33 miliard Kč). Firma to dnes oznámila v tiskové zprávě. Podnik se nyní potýká s ostrou konkurencí, rostoucími náklady a nejistotou ohledně vývoje na Blízkém východě. Akcie na čísla reagují poklesem o 2,5 %.



Šéf společnosti Carsten Spohr poukázal i na prodlevy v dodávkách letadel a na znevýhodnění podniku související s regulačními předpisy. Firma nicméně předpověděla, že poptávka po letecké dopravě zůstane ve zbytku roku silná. Potvrdila také, že v celém roce očekává provozní zisk 1,4 až 1,8 miliardy eur.



Společnost zahrnuje kromě stejnojmenných aerolinek i další značky, například Austrian Airlines, Swiss International a Eurowings. Firma si opakovaně stěžuje na obtížný konkurenční boj s čínskými rivaly a na zákaz létat přes ruské území. Ten ji přiměl k pozastavení linky mezi Frankfurtem a Pekingem.



"Skutečnost, že musí ze svého letového řádu vyřadit jednu ze svých nejstarších linek, Frankfurt-Peking, ukazuje, jak moc se mění rovnováha v mezinárodní konkurenci," sdělil agentuře Reuters tiskový zástupce podniku. "Evropské aerolinky jsou v extrémně nerovné konkurenční pozici ve srovnání s Čínou," dodal.



Spohr tento měsíc na tiskové konferenci vedoucích představitelů evropského sektoru letecké dopravy v Bruselu prohlásil, že k zajištění spravedlivé hospodářské soutěže by se mělo požadovat, aby se Rusku vyhýbaly všechny lety do Evropy.



"My nesmíme létat přes Rusko, zatímco Číňané mohou. Pokud chcete rovné podmínky, je potřeba zajistit, aby se každá letecká společnost, jejíž letadla přistávají v Evropě, vyhýbala ruskému vzdušnému prostoru. Dokud se tak nestane, budou mít čínští dopravci obrovskou výhodu," dodal.



Spohr také upozornil, že čínské letecké společnosti nejsou zatíženy náklady souvisejícími s evropským systémem pro obchodování s emisními povolenkami. To jim podle něj přináší další finanční výhodu.