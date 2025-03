Aerolinkám Lufthansa a Air France-KLM loni klesl zisk, překonal však očekávání

Aerolinkám a Air France-KLM v loňském roce klesl provozní zisk. Evropské letecké společnosti loni sice zaznamenaly silnou poptávku, na jejich hospodaření však měly negativní dopad vyšší náklady, stávky a omezený přístup do ruského vzdušného prostoru. Vyplývá to z dnešních sdělení obou podniků. Výsledky firem byly lepší, než čekali analytici. Podle Air France-KLM to bylo díky snaze snižovat náklady.



Očištěný provozní zisk vlajkových německých aerolinek loni klesl o 39 procent na 1,65 miliardy eur (41,2 miliardy Kč). Analytici podle společnosti LSEG čekali zisk 1,59 miliardy eur. Skupina, která zahrnuje značky , Austrian Airlines, Swiss International či Eurowings, přepravila 131 milionů cestujících, což bylo o sedm procent více než v předchozím roce. Obrat se zvýšil o šest procent na 37,6 miliardy eur.



Generální ředitel Carsten Spohr ve výsledkové zprávě uvedl, že loňský rok byl pro Lufthansu rokem dvou různých pololetí. V první polovině roku společnost vydala dvě varování před vývojem zisku a snížila výhled provozní marže, což bylo částečně způsobeno nákladnými stávkami a nižšími výnosy kvůli zvýšení kapacity v celém odvětví. Ve druhé polovině roku se ale aerolinkám podařilo odrazit ode dna a čtvrté čtvrtletí bylo obzvláště příznivé, dodal Spohr.



Lufthansa plánuje změny ve své hlavní letecké společnosti, která vykázala provozní ztrátu 94 milionů eur. Restrukturalizační program by měl do roku 2028 zvýšit hrubý zisk o 2,5 miliardy eur. Letošní rok by měl být rokem přechodným, kdy se úsporná opatření ještě plně neprojeví. Provozní zisk by však měl být letos výrazně vyšší.



Provozní zisk francouzsko-nizozemských aerolinek Air-France-KLM se snížil o 6,4 procenta na 1,6 miliardy eur, uvedla společnost. Analytici podle ankety LSEG očekávali zisk 1,35 miliardy eur. Tržby se zvýšily o 4,8 procenta na 31,5 miliardy eur, kapacita stoupla o 3,6 procenta. Počet přepravených cestujících vzrostl o 4,7 procenta na téměř 98 milionů.



Nizozemská divize KLM však označila své roční výsledky za zklamaní a upozornila, že jí stále prudce rostou náklady. Hrozí tak, že společnost nebude vydělávat dost na to, aby mohla investovat do své budoucnosti. Provozní zisk divize loni klesl o 36 procent na 416 milionů eur.§