MMF: Americká ekonomika je silná, dluhy udržitelné, ale měly by jít dolů

Gita Gopinath z vedení Mezinárodního měnového fondu hovořila na Bloombergu o tom, že světové hospodářství je velmi odolné, hlavními tématy jsou nyní některé volby, konflikty na Blízkém východě, ale také třeba růst a vývoj v čínské ekonomice.



K vývoji v USA ekonomka řekla, že tamní volby jsou důležité pro tuto zemi, ale jejich výsledek se projeví po celém světě. Nevnímá však, že politická situace přinášela do ekonomiky nějaké větší problémy. Poukázala v této souvislosti na dobrý sentiment na straně spotřebitele a uvolněné finanční podmínky. Následující graf ukazuje nové předpovědi MMF týkající se růstu. MMF čeká, že globální ekonomika by si příští rok měla vést stejně jako letos. A to samé platí o vyspělých a rozvíjejících se zemích jako celku:





Zdroj: X



K návrhům na výrazné zvyšování cel ekonomka řekla, že historie hovoří jednoznačně – cla zvyšují inflační tlaky. MMF přitom nyní předpokládá, že inflace v USA bude dál klesat i přesto, že ekonomická aktivita zůstává silná. Americká centrální banka by tak měla být schopná dál snižovat sazby. Vedle cel ale zůstává otevřenou otázkou i fiskální politika. Pokud by totiž měla být velmi uvolněná, je možné, že by se to projevilo i na dalším nastavení monetární politiky. Vysoké rozpočtové deficity by totiž podobně jako cla mohly ovlivnit další vývoj inflace.



Gopinath uvedla, že „americká ekonomika je velmi silná“, inflace v této i jiných zemích klesá, ale cenová úroveň se drží výrazně výš než před několika lety. Současná situace je přitom velmi ojedinělá, protože dřívější snahy centrálních bank o snížení inflace byly doprovázeny ochlazováním ekonomické aktivity. Nyní inflace klesá bez tohoto jevu. Ve světové ekonomice pak podle expertky probíhá řada změn včetně deglobalizace a snahy přenést výrobní řetězce zpět na domácí půdu.



Gopinath uvedla, že v některých rozvíjejících se zemích došlo v minulých letech k nárůstu rozpočtových deficitů a vládního zadlužení. Ty ale již cítí tlak trhů a ten si vyžádá změnu. Taková situace ale podle ní byla ve světové ekonomice vždy. To znamená, že vždy tu byly některé země s vysokými dluhy, které čelily tlaku na reformy. K tomu pokaždé platilo, že vyspělé země včetně Spojených států mohly dosahovat vyšších rozpočtových deficitů.



„Americké dluhy jsou velmi udržitelné, jde o silnou ekonomiku. Nicméně s ohledem na to, jak dobře si ekonomika nyní vede, bychom radili, aby došlo ke snížení deficitů,“ dodala ekonomka k situaci v USA. Podle ní by to bylo vhodné i z toho důvodu, aby si americká vláda vytvořila prostor pro reakci v případě, že by jí bylo na fiskální rovině potřeba v budoucnu.



Zdroj: Bloomberg