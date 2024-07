Čistý zisk letecké skupiny Lufthansa ve čtvrtletí klesl o 47 procent

Německé letecké skupině klesl ve druhém čtvrtletí čistý zisk o 47 procent na 469 milionů eur (11,9 miliardy Kč). Za vysoký propad zisku mohly náklady na stávky, které stály Lufthansu přibližně 100 milionů eur, a klesající průměrné ceny letenek. Oznámila to společnost v dnešním prohlášení.



Výnosy stouply o sedm procent na deset milionů eur. Nabídka letů meziročně vzrostla o 11 procent, tržby z osobní letecké přepravy se ale zvýšily jen o 4,5 procenta.



Společnost uvedla, že ceny jsou pod tlakem zejména u letů do Asie. Může za to růst kapacity čínských leteckých společností. Kvůli silné konkurenci tak není schopná na některých trasách zvýšit ceny letenek. Kvůli nižším cenám již aerolinky od října snížily počty letů v zimním letovém řádu.



Nejvíce problémovou částí celé skupiny je hlavní značka . Ta za šest měsíců letošního roku vykázala ztrátu 427 milionů eur po zisku 149 milionů eur ve stejném období loni. Společnost proto zahájila úsporný program. Naopak dceřiná společnost Technik, která se zabývá údržbou, vykázala rekordní hospodaření.



Lufthansa tento měsíc snížila odhad provozního zisku za celý letošní rok na 1,4 miliardy až 1,8 miliardy eur z předchozích 2,2 miliardy eur. Za první pololetí vykázala skupina provozní ztrátu 163 milionů eur.



Do skupiny patří kromě hlavních aerolinek stejného názvu také společnosti Eurowings, SWISS, Austrian Airlines a Brussels Airlines a řada regionálních společností, jako je Air Dolomiti, Edelweiss Air či Discover Airlines.