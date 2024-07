Lufthansa podruhé zhoršila letošní výhled, zisk za druhé čtvrtletí klesl

Německé letecké skupině klesl ve druhém čtvrtletí provozní zisk podle předběžných údajů o 37,6 procenta a firma už podruhé snížila prognózu zisku na letošní rok. Důvodem jsou nižší příjmy z prodeje letenek, zejména do Asie. Provozní zisk se předběžně snížil na 686 milionů eur (17,4 miliardy Kč) z 1,1 miliardy eur ve stejném období loni, oznámil dnes podnik.



Za celý rok skupina očekává provozní zisk v rozsahu 1,4 miliardy až 1,8 miliardy eur, dosud počítala se ziskem 2,2 miliardy eur. Výhled do značné míry závisí na vývoji zisku hlavních aerolinek Airlines a na důležitém čtvrtém čtvrtletí dceřiné společnosti Cargo, která se zabývá nákladní dopravou.



Zisk hlavní značky ve druhém čtvrtletí klesl na 213 milionů eur z 515 milionů eur ve stejném období loni. Za prvních šest měsíců roku pak aerolinky zaznamenaly ztrátu 427 milionů eur. Loni přitom vykázaly zisk 149 milionů eur. Kromě nižších příjmů z prodeje letenek k tomu přispívá také neefektivita a pomalé dodávky nových letadel. V hlavní značce tak byl zahájen program úspor.



Výsledky ostatních aerolinek ze skupiny a také divize Technik a Cargo se pohybují zhruba na stejné úrovni jako loni, dodala společnost. Konečné výsledky a další podrobnosti firma zveřejní 31. července.



Do skupiny patří kromě hlavních aerolinek stejného názvu také společnosti Eurowings, SWISS, Austrian Airlines a Brussels Airlines a řada regionálních společností, jako je Air Dolomiti, Edelweiss Air či Discover Airlines.