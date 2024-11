Budoucí ziskovost obchodovaných firem a rekordní podíl zisků na celkových příjmech

Americký produkt dosahuje téměř 30 bilionů dolarů, jedno procento z něj je tedy 300 miliard dolarů. Třeba čistý zisk Applu dosáhl v letošním fiskálním roce 93 miliard dolarů. To pro určitou perspektivu k dnešnímu tématu, kterým je měnící se podíl zisků na produktu a související vývoj na akciovém trhu.



Podíl zisků na produktu a příjmech je značně cyklický, pokud bychom jím ale dlouhodobě proložili nějaké trendy, můžeme zhruba říci následující (viz graf na konci článku): Od padesátých let podíl zisků na celkových příjmech trendově klesá, dna je dosaženo na konci devadesátých let na 11 – 12 %. Od té doby trend zase jasně a celkem prudce roste, nyní podíl zisků na produktu dosahuje rekordních 17 %. Výše uvedená přitom čísla ukazují, o jak velkých částkách řádově hovoříme - pokud se podíl zisků změní o jeden jediný procentní bod (produkt za posledních 25 let rostl v průměru asi o 2,1 % ročně), je to obdoba cca tří Applů. A on se za posledních cca 25 let zvýšil o oněch 5 – 6 procentních bodů.



V pátek jsem poukazoval na to, že bez ohledu na všechny strukturální změny v americké ekonomice, ke kterým došlo během posledních cca 100 let, zisky obchodovaných firem se drží dlouhodobého trendu (viz druhý graf na konci článku). Když z grafu dopočítám konkrétní průměrný dlouhodobý růst zisků, vychází mi 6,4 % ročně. Třeba v jedné ze svých analýz hovoří o 6 % průměru, jiné analýzy o 7 %. Takže jsme stále zhruba ve stejném rozmezí.



Pokud dáme dohromady výše uvedené, můžeme říci, že (i) zisky se drží dlouhodobého trendu a zároveň (ii) do konce devadesátých let jejich podíl na celkových příjmech znatelně klesal a pak ještě znatelněji trendově rostl. Jinak řečeno, pokud by se teoreticky podíl na příjmech neměnil, do devadesátých let by zisky rostly rychleji a od roku 2000 zase pomaleji (jejich růst byl od roku 2000 „dotován“ rostoucím podílem na příjmech).



Zisky obchodovaných firem jsou nyní nad dlouhodobým trendem, pokud by držely vzorce chování posledních cca 100 let, zase se na trend vrátí. Propad by to nebyl malý - opět viz druhý graf. Nemá cenu zdůrazňovat, že trhy s ničím takovým nepočítají. Pointa mé dnešní úvahy je mimo jiné v tom, že pokud bychom u podílu zisků na příjmech počítali s nějakým vracením se k průměru, z této strany dotace růstu a pomoc v udržení se zisků nad trendem asi nepřijde. Spíše naopak - podíl zisků na příjmech je totiž extrémně vysoko.



Nemůže se podíl zisků ale naopak dál zvyšovat? Uvažovat o tom můžeme třeba ve vztahu k novým technologiím, ale faktorů, které stojí za pohyby červené křivky v prvním grafu je hodně. Počínaje (de)globalizací, přes tržní a vyjednávací sílu firem a změny na trhu práce až třeba po ony technologie. Každopádně vracení se k průměrům a trend zisků hovoří jasně a jak zde občas opakuji, trhy tentokrát počítají s jedním velkým „tentokrát jinak“.



Graf č. 1: Podíl zisků na příjmech:



Zdroj: X



Graf 2.: Dlouhodobý trend zisků:



Zdroj: X