Míří zisky k jednomu velkému „tentokrát jinak“?

Podle konsenzu by zisky obchodovaných firem v indexu S&P 500 měly příští rok růst o 14 %, podle o polovinu méně (viz včerejší článek). I běžně mohou mít podobné odhady velký rozptyl, nyní navíc do věci promlouvá strukturální změna v podobě nových technologií. Dnes se na toto téma podíváme detailněji – na úrovni jednotlivých tržních segmentů.



Konvergence? Dnešní první graf ukazuje, jak jsou očekávání u pomyslného konsenzu nastavena u sedmičky velkých technologií a u zbytku trhu. Máme za sebou roky, kdy se růst zisků u obou skupin hodně odlišoval, příští rok by měl uzavřít období konvergence. To konkrétně znamená, že ve čtvrtém čtvrtletí příštího roku by měly zisky obou skupin dosahovat 14 %:





Zdroj: X, GS



Jak jsem psal včera, oněch 14 % očekávaných pro celý trh pro celý rok je vysoko i nad velmi optimistickými odhady nominálního potenciálu amerického hospodářství. Dalo by se uvažovat o tom, že zisky obchodovaných firem potáhnou nahoru vysokým tempem právě technologie, ale výše popsaný pohled konsenzu tuto teorii nepodporuje. Naopak tvrdí, že technologie porostou stejně, jako zbytek trhu (a obojí na 14 %). Zajímavá by v takovém scénáři byla otázka návratnosti vysokých investic některých technologických firem. Tyto investice určitě nejsou prováděny s tím, že zisky velkých technologií porostou stejně, jako u zbytku trhu (zdaleka tolik neinvestujícího).



Možné vysvětlení by bylo samozřejmě v tom, že po roce 2026 se technologické firmy zase svým růstem utrhnou směrem nahoru. Co ale vlastně říká pohled na odhady vývoje zisků u jednotlivých odvětví? Podle čísel, se kterými nedávno přišel Fundstrat, by ona sedmička firem měla do roku 2027 v průměru zvýšit své zisky o 15,6 % ročně, Za ní jsou telekomunikační služby a IT (obojí bez firem v Mag 7) s 15,3 % a 14,3 % růstem. Na opačném konci spektra je sektor zboží běžné spotřeby a spotřeby dlouhodobé (opět bez Mag 7). Celkově pak tento obrázek o nějaké velké ziskově růstové konvergenci nemluví.



Vysoko nad trendem: Včera jsem v souvislosti s některými daty a fakty psal, že jimi nechci budit dojem, že současná zisková očekávání jsou v nějaké bublině dříve či později praskající a korigující. Spíše mi jde o to ukázat, jak moc je současné období na několika rovinách výjimečné a platí to i o ziskových očekáváních.



Například Real Investment Advice má ale jasno – v komentáři k následujícímu grafu její experti psali, že očekávané zisky jsou hodně před ekonomickou realitou. Já bych si něco takového tvrdit nedovolil a to z více důvodů. Nicméně tento můj oblíbený graf se dá použít i v oné měkčí verzi – právě pro demonstraci toho, jak moc trhy nyní u zisků věří v „tentokrát jinak“:



V grafu vidíme, jak se zisky v novém tisíciletí začaly postupně trhat od trendu posledních cca sta let. K něčemu takovému docházelo i dříve, ale současná situace je ojedinělá tím, jak dlouho ono utržení trvá a jak moc se mezera prohlubuje. Výše uvedené se tak dá formulovat i tak, že trhy věří v začátek nového trendu. S vyšším sklonem růstu. Pesimisté by přitom spíše čekali „jen“ další návrat k trendu. Tomu, který za posledních sto let nezlomila žádná ekonomická ani jiném revoluce, či evoluce.