Vláda schválila vznik nového fondu, který bude investovat do akcií firem

Vláda dnes schválila vznik nového fondu na podporu malých a středních podniků. Takzvaný IPO fond 2025+ bude investovat do veřejných emisí akcií na trhu Start pražské burzy a těm firmám, které se na burzu teprve chystají, poskytne kapitál. Vyplývá to z výsledků dnešního jednání kabinetu. Do roku 2030 bude ve fondu k dispozici zhruba 360 milionů korun. Spravovat ho bude společnost Národní rozvojová investiční (NRI) vlastněná Národní rozvojovou bankou, vyplývá z dnešní tiskové zprávy ministerstva průmyslu a obchodu (MPO).



"Chceme malým a středním podnikům usnadnit vstup na burzu a přístup ke kapitálu. IPO fond 2025+ pomůže firmám nejen získat nové investory, ale i posílit důvěru trhu. Zároveň tím podpoříme rozvoj domácího kapitálového trhu, který má v Česku stále značný potenciál," uvedl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN).



Fond bude investovat až do 30 procent nově upsaných akcií. Podpora navazuje na předchozí IPO fond NRI, který byl financován z evropského Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Průměrné zhodnocení dosud investovaných prostředků podle ministerstva činí 65 procent. Ještě to ale není konečné zhodnocení, protože k odprodeji akcií většiny podpořených firem zatím nedošlo. Nově schválený fond bude čerpat z peněz, které se vrátily dřívějším podpůrným programům.



"Program podpoří podnikatelské prostředí, rozšíří možnosti financování malých a středních podniků a naplňuje Hospodářskou strategii ČR," sdělilo ČTK MPO.



Souhrnné objemy obchodů na pražské burze za první pololetí 2025 meziročně vzrostly o 58 procent a přesáhly 110 miliard Kč. Jsou tak nejvyšší od roku 2013, řekl už dříve ředitel Burzy cenných papírů Praha Petr Koblic.





