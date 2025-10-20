Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Na trhu se neodměňuje za dosažené, ale za nedosažené. A odměnou je pokles valuací

Na trhu se neodměňuje za dosažené, ale za nedosažené. A odměnou je pokles valuací

20.10.2025 17:22
Autor: Jiří Soustružník

Vysoké valuace na akciovém trhu nejsou odměnou za to, co firmy dokázaly. Tedy alespoň ne přímou. Jsou „odměnou“ za to, co by podle očekávání teprve dosáhnout měly. V tomto smyslu tedy za ještě nedosažené. S touto jednoduchou věcí se pak pojí řada dalších a na pár z nich se dnes podíváme.

Ve volném pokračování jedné z úvah z minulého týdne si můžeme říci, že výborná firma se silnou pozicí na trhu, silnou značkou a rozvahou se může obchodovat jen s průměrnými valuačními násobky. Oproti tomu firma s malým tržním podílem, či dokonce operující na zatím jen vizionářském trhu, se slabou rozvahou a poměrně neznámou značkou může mít valuační násobky mimořádně vysoké. Je to jeden ze způsobů, jak ukázat, že valuace nejsou odměnou za minulost, ale za budoucnost. Přece jen tu ale je průnik – ve chvíli kdy (ne)úspěšná minulost určuje budoucnost. Třeba přes sílu rozvahy a schopnost investovat. I tato vazba minulosti na budoucnost může ale být pestrá. Vezměme třeba následující:

Tradiční automobilky mohly zaspat nástup elektromobility a s nimi spojené technologie, Tesla tak může mít i po řadě let své existence konkurenční výhodu v některých oblastech. U první skupiny je to ukázka toho, jak minulost limituje budoucí prospekty. Jak se silné stránky mohou stát i slabými. U Tesly zase ukázka toho, jak absence minulosti může pomoci – nesvazovat, mít otevřenou mysl pro různá řešení… Na rovině samotného „dělání aut“ ale situace byla a možná ještě je obrácená – Tesla nemá v této oblasti minulost (zkušenosti, know how, dovednosti…) a tak s tím někdy zápasí. Naopak třeba u německých automobilek jde o jejich silnou stránku.

I na zmíněné rovině tedy minulost spoluurčuje budoucnost – firma se silnou rozvahou, nízkými dluhy a vysokou současnou tvorbou hotovosti si toho může dovolit mnohem více na straně investic, tedy na straně kroků do budoucnosti. Což je zrovna rys hodně relevantní i pro současné dění kolem AI. Tedy kolem nové technologie vyžadující mimo jiné hodně velké investiční výdaje, což mimo jiné alespoň prozatím často favorizuje starší společnosti.

Směřuji pak i k připomínce toho, že pokud má nějaká firma, či segment na trhu nyní vysoké valuační násobky, k jejich normalizaci může dojít jak přes pokles cen, tak přes růst zisků. Pokud je tedy nyní PE na indexu SPX 500 kolem 23 a ceny by například pět let cca stagnovaly (viz i scénář Goldman Sachs, o kterém jsem tu hovořil minulý týden), stačil by na pokles PE k 16 – 17 růst zisků kolem 6 %. Což by bylo plně v souladu s dlouhodobým historickým standardem, bez jakéhokoliv nakopnutí ze strany AI a spol. Pokud by zisky rostly o 10 % ročně, ceny by na stejnou korekci PE mohly růst ročně o cca 5 % a podobně. .

Ve výsledku bychom pak měli situaci, kdy by se na konec růst zisků stabilizoval na nějakých standardnějších úrovních, PE by předtím kleslo a jeho korekce (přes zisky) by byla odměnou za úspěch. Tedy za to, že nové technologie skutečně dokázaly zvýšit po delší dobu tempo růstu zisků vysoko nad historické standardy (a tempo růstu celé ekonomiky). Dosahování úspěchu by tedy snižovalo valuace (tím příjemnějším způsobem) a na konci tohoto procesu by valuace byly výrazně níž, než nyní.

 

Čtěte více:

Kdy vstoupí OpenAI jako největší neobchodovaná firma na akciový trh?
20.10.2025 6:09
Kdy vstoupí OpenAI jako největší neobchodovaná firma na akciový trh?
OpenAI je podle Yahoo Finance nyní největší neobchodovanou společností...
Růst čínské ekonomiky byl ve třetím čtvrtletí nejpomalejší za rok
20.10.2025 10:05
Růst čínské ekonomiky byl ve třetím čtvrtletí nejpomalejší za rok
Čínská ekonomika ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostla o 4,8 procenta...
Bilionová AI bublina? Investoři se neshodnou na budoucnosti této technologie
20.10.2025 10:13
Bilionová AI bublina? Investoři se neshodnou na budoucnosti této technologie
Investice do firem vyvíjejících umělou inteligenci dosáhly bilionu do...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
20.10.2025
17:22Na trhu se neodměňuje za dosažené, ale za nedosažené. A odměnou je pokles valuací
17:05PODCAST Týdenní výhled: Inflace, bankovní nervozita a výsledky Tesly i Netflixu  
16:05Klíčové výsledky týdne: Netflix sází na obsah, Tesla čelí tlaku, GM mění strategii  
13:02Ponorková divize Thyssenkruppu se oddělila a vyplula na burzu, akcie prudce vzrostly
12:01Vstup do nového týdne je pozitivní, Francii ale kazí den horší rating  
11:58Investice do DIP nabírají na tempu. Letos podle AKAT překoná 200 tisíc smluv
11:46BNP Paribas (-10 procent) může čelit až miliardovým nárokům kvůli její roli v genocidě v Súdánu
11:44Cloud od Amazonu měl výpadek. Nefungovala řada webů a aplikací
10:33Kering snižuje zadlužení, kosmetickou divizi prodá L´Oréalu za 4 miliardy eur
10:13Bilionová AI bublina? Investoři se neshodnou na budoucnosti této technologie
10:05Růst čínské ekonomiky byl ve třetím čtvrtletí nejpomalejší za rok
8:48Výkup ČEZ jako strategická priorita, snížený rating Francie a prodej kosmetiky Keringu do L'Orealu  
8:44Rozbřesk: O zalezlých švábech, výpadcích amerických dat a nižším ratingu Francie
6:09Kdy vstoupí OpenAI jako největší neobchodovaná firma na akciový trh?
19.10.2025
15:36Růst poptávky po energiích v čele s datacentry zajistí, že fosilní paliva budou ještě dlouho dominovat, předpovídá McKinsey
8:57Víkendář: AI, technofeudalismus a už ne tak dobrá rada pro studium
18.10.2025
14:51Datacentra žízní po vodě. To je problém pro třetinu Evropy
8:52Víkendář: Pokaždé si lidé říkali, že pracovní místa budou zničena novými technologiemi…
17.10.2025
22:02Wall Street rostla poté, co Trump mírnil svůj postoj vůči Číně  
17:36Ztráta zodpovědnosti je na dluhopisech vidět. Jak je na tom Čína?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
4:00Čína - HDP, y/y
4:00Čína - Maloobchodní tržby, y/y
4:00Čína - Průmyslová výroba, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět