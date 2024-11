Xiaomi vzrostly tržby o třetinu, dodávky elektrického sedanu přesáhly 100.000

Čínský výrobce elektroniky Xiaomi ve třetím čtvrtletí meziročně navýšil tržby o 30,5 procenta na 92,5 miliardy jüanů (306 miliard Kč). Firma to oznámila ve dnes zveřejněné čtvrtletní zprávě. Do značné míry k tomu přispěly dodávky prvního elektromobilu - sedanu SU7. Ty aktuálně přesáhly 100.000 kusů, uvedl generální ředitel společnosti Lej Ťün s tím, že do konce roku společnost plánuje dodat 130.000 těchto vozů, což je o 10.000 více, než dosud uváděla.





Upravený čistý zisk společnosti vzrostl meziročně o 4,4 procenta na 6,25 miliardy jüanů (20,7 miliardy Kč). Překonal tak očekávání analytiků, kteří podle agentury Reuters průměrně předpokládali zisk ve výši 5,92 miliardy jüanů.



Firma zahájila dodávky elektromobilu SU7 v dubnu. Jeho cílem je konkurovat vozům jako Porsche Taycan. Xiaomi v Evropě vůz ukázala při olympijských hrách v Paříži a zřídila mu garáž na slavném německém závodním okruhu Nürburgring.