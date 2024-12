Rozbřesk: Mzdy lehce nad očekáváním, zvyšují pravděpodobnost prosincové pauzy v ČNB

Mzdy v Q3 2024 skončily lehce nad naším očekáváním - nominálně zrychlila jejich dynamika své tempo na 7,0 % (naše očekávání 6,8 %) a reálně na 4,6 % (naše očekávání 4,5 %).



Dynamika mezd zrychlila především ve službách, kterým se obecně daří v důsledku rostoucí domácí poptávky - mzdy v pohostinství a hoteliérství zrychlily na 9,2 % a v obchodě na 7,8 %. Současně opět začínají lehce zrychlovat mzdy ve stavebnictví (8,6 %), které i ve “slabších” letech řešilo problémy s chronickým nedostatkem pracovníků.



Na druhé straně je ovšem viditelný útlum vidět v průmyslu, který má za sebou slabší rok a ve většině odvětví stále nejisté vyhlídky - mzdová dynamika tak zvolnila na 6,7 %. A stále je relativně utlumená dynamika mezd a platů ve veřejné správě (3,4 %) a školství (3,7 %). Tam se přitom dá v příštím roce předpokládat po letošní stagnaci zrychlení růstu v průměru do blízkosti 6 %.



Zrychlená dynamika mezd je pro centrální banku jedním z pro-inflačních rizik - může udržovat zvýšenou poptávku i inflaci zejména v segmentu služeb, kde se realizují příjmové “přebytky” vyšších příjmových skupin. V souladu s inflačním cílem je pro ČNB růst mezd okolo 4,5 %, přitom jak letos, tak příští rok to s vysokou pravděpodobností bude o 1-2procentní body více.



Navíc poslední čísla skončila viditelně nad listopadovou prognózou ČNB, která předpokládala růst reálné mzdy pouze o 3,6 % (versus realita 4,6 %). Výrazně tak narůstá pravděpodobnost prosincové "pauzy" při snižování úrokových sazeb. My s eventuální revizí našeho výhledu ještě vyčkáme na výsledek listopadové inflace, šlo by však pouze o taktické “doladění” našeho základního scénáře - odklad posledních dvou snížení na 3,5 % do roku 2025.





*** TRHY ***



Koruna

Silnější mzdy za Q3 2024 a vidina možné stability sazeb v prosinci jsou krátkodobou pozitivní zprávou pro českou korunu. Ta se během včerejšího obchodování dostala do blízkosti 25,10 EUR/CZK. Konec týdne bude ve znamení vyčkávání na payrolls a reakci eurodolaru, i když si koruna může uchovat lehký optimismus, další zisky ze současných úrovní budou komplikované.



Eurodolar

Francouzská vláda sice včera v noci nepřežila hlasování o důvěře, což eurodolar přijal zcela v klidu. Trh s něčím takovým zdá se počítal, přičemž nyní bude na tahu prezident Macron, který musí jmenovat nového premiéra. Potíž je ale v tom, že Francie nemá rozpočet na rok 2025 a fiskální situace je trýznivá.

Jinak zajímavá byla komunikace šéfů hlavních centrálních bank ECB a Fedu, která se včera nesla v lehce jestřábím módu. Prezidentka ECB Lagardeová vystoupila před Výborem pro hospodářské a měnové záležitosti Evropského parlamentu. Vyjádřila obavy ohledně krátkodobého hospodářského výhledu, ale očekává, že oživení dále nabere na síle. Šéf Fedu Powell pak uvedl, že konjunkturální data v USA jsou silnější než si centrální bankéři v září mysleli.

Americká data včera zklamala, což dolaru nepomohlo. Listopadový růst zaměstnanosti podle ADP byl blízko konsenzu na úrovni 146 tis. osob, ale přišel s výraznou revizí říjnového čísla směrem dolů. Index podnikatelské nálady ISM rovněž nepřesvědčil, neboť se propadl o téměř 4 body.

Dnes bude trh spíše vyčkávat na zítřejší oficiální statistiky z amerického trhu práce za měsíc listopad.



Akcie

Nejvíce včera přidal index Nasdaq 100, který byl tažen zejména akciemi Nvidie, které přidaly přes 3 %. Pozadu ale nezůstaly ani další technologičtí hráči. Microsoft: +1,4 %, Netflix: +1 % nebo Amazon: +2 %. V průběhu obchodní seance začal silně růst také Bitcoin, který v závěru obchodování rostl o 3 %. Na jeho růst reagovaly i další společnosti s expozicí na tuto kryptoměnu. Coinbase přidal přes 6 %, Microstrategy přidalo takřka 9 %. Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500 +0,60 %, Nasdaq 100 +1,24 % a Dow Jones +0,69 %.