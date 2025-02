Rozbřesk: Den D je tady, výsledek lednové inflace a zasedání ČNB

Český statistický úřad dnes ráno zveřejní bleskový odhad lednové inflace, který se po vzoru Eurostatu stává novinkou v tuzemském makro kalendáři. Půjde přitom o klíčovou informaci pro bankovní radu ČNB, která odpoledne rozhodne o obnovení cyklu uvolňování měnové politiky.



Výsledek lednové inflace je tradičně tím vůbec nejostřeji sledovaným, neboť nastavuje laťku pro celý rok. V české ekonomice se totiž většina zdražení odehraje na začátku roku, kdy obchodníci mění své ceníky, a zbytek roku jedeme s lehkou nadsázkou na neutrál. Samozřejmě to platí jen v normálních časech cenového vývoje, do kterých jsme se naštěstí již vrátili.



Nejistota ohledně efektu přecenění činí odhad lednové inflace zvláště nejistý, nicméně my počítáme s jejím meziročním zvolněním na 2,5 % z prosincových 3,0 %. Hlavním důvodem je výrazné zvolnění růstu regulovaných cen, zejména v případě energií. Meziročně zlevnily i pohonné hmoty, velkou neznámou a v posledních měsících extrémně rozkolísanou položkou ale zůstávají potraviny.



Viditelný pokles inflace bude z našeho pohledu dostatečným argumentem pro obnovení cyklu snižování sazeb po prosincové pauze. V podobném duchu ostatně v posledních týdnech hovořilo několik členů bankovní rady v čele s guvernérem Michlem. Pro trhy ani analytiky tak nebude snížení sazeb o čtvrtprocentního bodu na 3,75 % žádné překvapení.



Pozornost proto bude směřovat především na doprovodnou komunikaci bankovní rady, která se bude rozhodovat na základě nové prognózy. Ta pravděpodobně přinese lehkou revizi dolů jak v případě inflace, tak i růstu HDP, což by mělo modelově implikovat prostor pro ještě nižší sazby. Přesto očekáváme, že rétorika guvernéra Michla na tiskové konferenci zůstane jestřábí s důrazem na opatrný přístup ke kalibraci měnové politiky, kdy nechá na stole jak možnost dalšího poklesu sazeb, tak i jejich stability. My budeme i po dnešním zasedání vidět prostor pro další jemné ladění sazeb směrem dolů.



*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se stabilizovala v pásmu 25,10-25,20 EUR/CZK, ze kterého jí nevytrhnul ani včerejší nad očekávání dobrý výsledek maloobchodu. Dnes bude koruna vstřebávat jak prosincový výsledek průmyslu, tak zejména lednovou inflaci a následné zasedání ČNB (viz úvodník). Pokud výrazněji nepřekvapí inflace, zasedání ČNB nemusí být pro korunu zdroj vyšší rozkolísanosti, neboť trhy s poklesem sazeb počítají a významnější překvapení by se tak muselo odehrát na úrovni doprovodného komentáře.



Eurodolar

Solidní přírůstek nových pracovních míst v USA (ADP report za leden) byl včera kompenzován poněkud slabším výsledkem indexu podnikatelské nálady v amerických službách, takže eurodolar se stále drží v blízkosti hranice 1,04. Za zmínku nicméně stojí výrok amerického ministra financí S. Bessenta, který uvedl, že Trumpova administrativa necílí na snížení sazeb Fedu, ale delších výnosů (konkrétně byl zmíněn výnos desetiletého dluhopisu).

Dnes je kalendář očekávaných událostí skoro prázdný, a tak si trh může krátit dlouhou chvíli před zítřejšími daty z amerického trhu práce tím, že bude sledovat zasedání Bank of England. Ta by měla snížit sazby o 25 bazických bodů. Zasedání může rozhýbat pár GBP/USD a nepřímo tak i EUR/USD.



Regionální Forex



NBP v souladu s všeobecným očekávání úrokové sazby včera nezměnila, což platilo i o komentáři vydanému k rozhodnutí Výboru pro měnovou politiku. Dnes se možná dozvíme více na tiskové konferenci prezidenta NBP Glapinského konané tradičně až den po zasedání.



Akcie

Hlavní zámořské indexy včera v druhé polovině obchodní seance obrátily a dotahovaly úvodní ztráty způsobené slabšími výsledky velkých technologických společností v podobě AMD a Uberu. Posílit dokázalo přes 350 společností z indexu S&P 500. Nvidia přidala přes 4 %. Pomyslný index MAG7 ale odepsal skoro 2 %. Alphabet ztratil po výsledcích 8 %. Jedná se tak o největší denní propad za více než rok. Velmi silně včera rostly akcie BigBear.ai (BBAI), které přidaly přes 40 %. Tvrdou ránu dostaly akcie AMD, které odepsaly přes 6 %. Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500 +0,20 %, Nasdaq 100 +0,42 % a Dow Jones +0,71 %.