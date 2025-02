Rozbřesk: ČNB snížila sazby, předpokládá již jen opatrný pokles

Česká národní banka snížila podle očekávání úrokové sazby o dalších 25bps na 3,75 %. Pro bylo všech sedm členů bankovní rady. Rozhodnutí bylo podpořeno novou prognózou, která předpokládá ještě mírný pokles úrokových sazeb do poloviny roku.



Nová prognóza ukazuje podobně, jak jsme předpokládali, o něco nižší růst (2,0 % v roce 2025) a lehce nižší inflaci (2,4 % v roce 2025) i mírně silnější korunu. Přes tyto spíše proti-inflační změny nakonec prognóza indikuje zhruba stejnou trajektorii sazeb jako v listopadu – další mírný pokles k úrovním okolo 3,0-3,25 %.



Komunikace guvernéra Michla doprovázející včerejší rozhodnutí byla však opět spíše jestřábí. Hlavním rizikem zůstává z pohledu bankovní rady setrvačnost vyšší inflace ve službách a potravinách. V tomto ohledu bude velmi zajímavé vidět výsledky alternativního scénáře, který představí Karina Kubelková na dnešním setkání s analytiky. Další proinflační rizika jsou spojená podle bankovní rady s vyšším růstem mezd a příliš rychlým rozjezdem aktivity na realitním trhu, která by mohla mít skrze imputované nájemné a tržní nájemné dopad do zvýšené inflace služeb. Naopak nejvýraznějším proti-inflačním rizikem je poměrně nepřekvapivě slabší výkon německé potažmo české ekonomiky. V tomto kontextu si nechala bankovní rada připravit druhý alternativní scénář počítající s ochlazením zahraniční poptávky, které je ovšem doprovázeno setrvalými domácími inflačními tlaky. To je zajímavé, protože takový scénář nepředpokládá, že by se krize v exportně zaměřeném průmyslu přenesla na trh práce a do domácí poptávky. Bankovní rada tak dál výrazněji vnímá pro-inflační rizika.



To ostatně několikrát zopakoval i Aleš Michl, který předpokládá, že sazby nakonec skončí o něco výše, než ukazuje poslední prognóza. To je zatím konzistentní s naším výhledem na další pokles sazeb o 25bps v květnu na 3,50 % a jejich následnou stabilitu. Rizika dál vidíme vychýlena spíše směrem k slabšímu růstu a nižším sazbám (3,0-3,25 %).



*** TRHY ***



Koruna

Koruna v reakci na o něco vyšší inflaci (2,8 % versus 2,6 %) a relativně jestřábí komentáře guvernéra Michla včera lehce zpevnila a posunula se do blízkosti 25,10 EUR/CZK. Dnešní seance bude ve znamení detailů prognózy ČNB – zajímavá bude konkrétní podoba alternativních scénářů, která ukáže lépe, jak bankovní rada vnímá pro-inflační a proti-inflační rizika.



Eurodolar

Eurodolar může být dnes ve vleku dvou událostí: jednak ECB zveřejnění analytickou zprávu, která bude mimo jiné o tom, kde vidí neutrální úrokovou sazbu (tzv. r*) a jednak odpoledne přijdou na řadu oficiální lednové statistiky z amerického trhu práce. Pokud jde o rovnovážnou sazbu pro eurozónu, tak se spekuluje, že její úroveň bude odhadnuta v intervalu 2,0-3,0 %, což je pochopitelně viditelně výše, než kolik implikuje dno eurová výnosová křivka. Pokud by to tak bylo a rovnovážná úroveň pro oficiální sazbu ECB (řeč je o depo sazbě) byla viděna na úrovni 2,5 %, tak se eurové sazby mohou posunout vzhůru a eurodolar zpevní.

Co se týká amerických dat z trhu práce, aneb payrolls za leden, tak očekáváme lehce podprůměrný výsledek, kdy přírůstek nových pracovních míst by mohl být na úrovni 150 tisíc. Otázkou je, jak se vyvíjela zaměstnanost ve veřejném sektoru, kde na federální úrovni řádí Elon Musk a řada zaměstnanců byla propuštěna anebo sama odchází.



Akcie

Zámořské trhy včera nepředvedly výraznější pohyb žádným směrem a investory tak mohl potěšit alespoň malý zisk 0,4 %, kterého dosáhl index S&P 500. Farmaceutická společnost Eli Lilly narostla o 3,4 %. Dařilo se fastfoodovému řetězci Yum! Brands, který narostl o 9,7 %. Módní společnost Tapestry taktéž dodala solidní sadu čísel a její akcie narostly o 12 %. Negativně naopak překvapila technologická společnost Qualcomm, která očekává slabší růst v letošním roce a její akcie tak klesla o 3,7 %. Další z technologických společností Arm Holding, taktéž investory spíš zklamal a jeho akcie poklesly o 3,3 %. Akcie automobilky Ford zakončily den s 7,4% ztrátou.