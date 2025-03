Rozbřesk: ČNB sazby pravděpodobně nezmění… co sledovat po zasedání?

Dnešní zasedání ČNB pravděpodobně nepřinese, co se týká rozhodnutí, velké překvapení. Centrální bankéři komunikovali v poměrně jasné shodě, že v březnu sazby zůstanou beze změny na úrovni 3,75 %. Klíčové tedy bude sledovat doprovodné komentáře guvernéra a hodnocení rizik. Pozornost by se měla soustředit na následující otázky.



Za prvé, hodnocení nově příchozích čísel. Z našeho pohledu naprostá většina nových čísel ukazuje lehce pro-inflačním směrem. Inflace je kosmeticky nad poslední prognózou (2,7 % versus 2,6 %) a ve struktuře vidíme dál zvýšenou dynamiku inflace služeb a rozkolísané ceny potravin. Současně byl revidován vzhůru HDP za Q4 2024 a první lednová a únorová čísla ukazují na pokračování svižného oživení i v roce 2025. Jako lehce proti-inflační faktor mohou centrální bankéři vnímat silnější korunu a obavy může vzbuzovat stále i pohled na klopýtající průmysl (zvláště v kombinaci s lehce výraznějším nárůstem nezaměstnanosti) - v této oblasti však poslední letošní čísla (PMI, podnikatelské nálady) potvrzují náš scénář blížící se stabilizace.



Za druhé, hodnocení externího prostředí a geopolitických rizik. I na této frontě se od minula situace posunula spíše pro-inflačním směrem. Novinkou je zejména plánovaná masivní fiskální expanze německé vlády, která podle nás může vést za určitých předpokladů k pozitivním revizím růstu pro rok 2026 a 2027.



Z třetí, hodnocení nové úrovně neutrální sazby. Na otázku “cílové stanice” v současném cyklu snižování úrokových sazeb panují uvnitř ČNB rozdílné názory. Neutrální sazba (ekonomiku nebrzdící ani nestimulující) je podle odborného aparátu stále spíše v blízkosti 3,0 %, členové bankovní rady hovoří spíše o úrovních 3,25-3,50 %. Jakýkoliv “zastřešující” komentář guvernéra k neutrální sazbě, popřípadě k otázce, zda má “cílová stanice” ležet lehce pod nebo nad neutrálem, bude ostře sledován a může teoreticky hýbat i delšími tržními sazbami.



My nadále prostor pro další snižování úrokových sazeb v tuzemsku vidíme spíše jako omezený. Máme však za to, že ČNB ještě neřekla poslední slovo a k jednomu standardnímu poklesu sazeb o 25 bazických bodů dojde na květnovém zasedání, kdy bude k dispozici nová makroekonomická prognóza. Ve hře zůstává i následné jemné ladění k úrovni 3,25 %, za předpokladu, že by cenové tlaky ustupovaly rychleji a/nebo oživení růstu by bylo pomalejší oproti předpokladům.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se pohybuje na pozitivní vlně a drží pozice pod 25,00 EUR/CZK. Dnešní stabilní sazby a lehce jestřábí vzkaz ČNB by se jí mohly líbit. Na druhé straně bude zajímavé sledovat, zda pozici udrží ke konci měsíce s blížící se americkou “celní akcí” vůči EU (Donald Trump plánuje nová cla oznámit 2.4.).



Eurodolar

Eurodolar stále osciluje v blízkosti hranice 1,08, a to navzdory dalšímu zhoršení spotřebitelského sentimentu, které přinesla včerejší data. Dolar drží pozice mimo jiné díky rétorice Fedu, které v kontextu slabších dat zůstává neutrální až mírně jestřábí. Zajímavé přitom bylo, že euro nedokázalo profitovat z informací o pokračujících jednáních o příměří na Ukrajině.

Dnes přijdou na pořad další americká data (durables), která by mohla zpřesnit pohled na růst HDP v prvním čtvrtletí.



Regionální Forex



Na včerejším zasedání ponechala maďarská centrální banka sazby podle očekávání beze změny na 6,5 %. MNB zároveň vydala novou prognózu z níž vyplývá, že se inflace vrátí zpět do inflačního koridoru až v roce 2026. To zároveň vedlo nového guvernéra MNB Vargu k tomu, aby trh varoval, že sazby bude centrální banka muset držet na stávající úrovní delší dobu. Forint na rozhodnutí a vystoupení nového guvernéra nijak zásadně nereagoval.



Akcie

Americký akciový index S&P 500 v úterý posílil o 0,16 %. Hlavní technologický index Nasdaq přidal o 0,53 %. Indexům se po dramatickém pohybu podařilo nalézt sílu a odrážejí se od klíčových technických levelů, kde kupci projevili svůj zájem. Graf indexu S&P500 ukázal po strmém propadu sílu býků a posiluje z hladiny dna 5500 bodů na hladinu aktuálních 5775 bodů. Klíčovou rezistencí, která dělí aktuální graf od vzniku rostoucího trendu je hladina 5860 bodů.