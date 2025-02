Rozbřesk: ČNB snižuje byrokratickou zátěž, zbytek státní správy by si měl vzít příklad

Česká národní banka včera oznámila, že omezí zbytečnou byrokracii na finančním trhu. Na základě její analýzy totiž vyplynulo, že tuzemské regulace jdou v některých případech zbytečně nad rámec unijního minima. Centrální banka tak do konce letošního roku zruší 36 pravidel ve vyhláškách, včetně povinných výkazů nebo úředních sdělení.



Centrální banka míří ve svém úsilí na tzv. goldplating, neboli fenomén, kdy čeští legislativci při přejímání evropských směrnic přidávají dodatečné požadavky nad rámec minima vyžadovaného EU. To je chvályhodná iniciativa, ze které by si měly vzít příklad i ostatní veřejné instituce. Příklady goldplatingu je totiž česká ekonomika prorostlá, což zvyšuje administrativní zátěž pro podniky, snižuje jejich produktivitu a v konečném důsledku tlumí ekonomickou aktivitu. Dopady se těžko vyčíslují, ale například dle Hospodářské komory by snížení administrativní zátěže zrychlilo růst tuzemské ekonomiky o zhruba 0,3 % ročně.



Příkladem nadměrné regulace par excellence je v tuzemsku stavební řízení. Zdlouhavé a komplikované povolovací procesy jsou jedním z hlavních důvodů drahých nemovitostí. Zjednodušení měla přinést digitalizace stavebního řízení, ta se ale vládě nepovedla. Naopak reforma stavebního zákona z července minulého roku šla správným směrem – odstranila nesmyslně přísně nastavené požadavky na proslunění bytů nebo hygienické normy, které šly nad rámec našich západních soudů. Velký kus práce ale stále zůstává, zejména co se týče zjednodušení územního plánování, což ostatně doporučuje vládě i NERV.



Shrnuto, podtrženo, cesta ven z byrokratické pasti vede na jedné straně skrze pravidelný audit stávající legislativy a odstranění nadbytečné regulace. Efektivním nástrojem, jak bojovat s byrokracií, je také digitalizace veřejné správy – dobrým příkladem je elektronická identita občana a bank ID. A konečně inspiraci si může vzít i z Polska. Minulý týden se jeden z nejbohatších Poláků Rafael Brzoska na popud vlády vytasil s iniciativou na deregulaci právních předpisů, jehož základním pilířem je princip 1:1 při implementaci evropských směrnic.





Koruna

Koruna si během včerejší seance připsala další zisky, společně s ostatními středoevropskými měnami. K poklesu pod hladinu 25,00 EUR/CZK přispěly tentokrát zejména nižší americké sazby, které šly ruku v ruce s oslabováním dolaru. Česká měna může dále profitovat zejména z vývoje situace na Ukrajině, neboť v pátek by měl prezident Zelensky letět do Washingtonu podepsat s USA dohodu o přístupu k nerostnému bohatství své země.

Včerejší výsledek výrobních cen potvrdil nevýrazné cenové tlaky v průmyslu, který stále žehrá na slabou zahraniční poptávku. Na druhé straně, ceny zemědělských výrobců pokračovaly v relativně svižném růstu a představují riziko pro další zdražování potravin. Pro rozhodování ČNB o sazbách ale bude hrát roli i samotný kurz koruny, který je aktuálně o více než procento silnější oproti prognóze (25,20 EUR/CZK). Pokud by měla zůstat koruna takto silná, nebo dále posilovat, pro centrální banku by šlo o signál k pokračujícímu uvolnění měnové politiky.



Eurodolar

Eurodolar se včera, díky zprávám z Německa o tom, že by odcházející parlament mohl zrušit dluhovou brzdu a tím dát prostor pro uvolněnější fiskální politiku, obchodoval nad úrovní 1,05. Tlak na dolar přicházel i ze strany amerických dat, když další report o spotřebitelské důvěře v USA nedopadl dobře (zejména v kontextu trhu práce). Následný propad výnosů dolaru nepomohl, ale ten se nakonec do dnešního rána otřepal.

Trh se dost možná začíná obávat víkendu, kdy D. Trump může uvalit 25 % cla na Mexiko a Kanadu.



Regionální Forex



Maďarská centrální banka na včerejším zasedání ponechala podle očekávání úrokové sazby beze změny na úrovni 6,50 %. Včerejší zasedání bylo zároveň posledním pro odcházejícího guvernéra Matolcsyho.

Komentář k rozhodnutí bankovní rady MNB vyzněl lehce jestřábím způsobem, když centrální banka hodlá udržovat utažené měnové podmínky (čti úrokové sazby relativně vysoko). Takový komentář se nutně musí líbit forintu, když měnový pár EUR/HUF se obchoduje již nedaleko hranice 400.



Akcie

Americké akcie v úterý zaznamenaly podobný vývoj jako v pondělí. Zatímco technologický Nasdaq pokračoval ve volném pádu, více na hodnotu orientovaný index Dow Jones přidal 0,4 %, a tak si připsal již druhý růst v řadě. Nasdaq za pár dní ztratil již 5 %. Index Dow Jones táhly vzhůru především akcie Walmart, Home Depot, Nike nebo také Amgen. Akcie Nvidia včera poklesly již třetím dnem v řadě. Černý den zaznamenaly i akcie společnosti Super Micro, které odepsaly přes 10 %.